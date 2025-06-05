В день памяти прп. Евфросинии Полоцкой Предстоятель Русской Церкви напомнил, что ранее на просторах Святой Руси было множество благочестивых руководителей, а сейчас их почти нет…

Святейший Патриарх Кирилл: Я хотел бы попросить сегодня многих во власти сущих задать себе вопрос: почему сейчас власть как будто несовместима со святостью?

5 июня 2025 года, в день памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Полоцк, где возглавил торжества по случаю 900-летия основания Спасо-Евфросиниевского монастыря, сообщает Патриархия.Ru.

В соборном храме в честь Воздвижения Креста Господня Святейший Патриарх Кирилл поклонился мощам преподобной Евфросинии Полоцкой и возглавил служение Божественной литургии.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения. Предстоятель Русской Церкви прочитал молитву о Святой Руси.

По окончании богослужения было совершено славление празднику, Святейший Владыка прочитал молитву преподобной Евфросинии Полоцкой.

Митрополит Минский Вениамин приветствовал Святейшего Патриарха и преподнес Его Святейшеству изображение Спасо-Преображенского собора обители, изготовленное на Святой Земле.

Заместительница премьер-министра Республики Беларусь Наталия Петкевич зачитала поздравление Президента Республики Беларусь А. Лукашенко по случаю 900-летия Полоцкой обители.

Также Предстоятеля Русской Церкви приветствовала настоятельница Спасо-Евфросиниевского монастыря игумения Евдокия (Левшук), которая преподнесла Его Святейшеству икону преподобной Евфросинии, написанную сестрами обители.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам торжеств с Первосвятительским словом:

«Человеческая жизнь измеряется лишь десятилетиями, но иногда яркие личности оставляют глубокий след в истории. Однако каким бы ярким, сильным, великим ни был тот или иной исторический деятель, ничто не может дать такому человеку быть не просто почитаемым, не просто уважаемым, но более чем уважаемым и почитаемым. Другими словами, никому не дано быть святым, если этот человек не является по-настоящему угодником Божиим. Никакие позиции во власти, никакие государственные заслуги не дают человеку право и возможность называться святым.

И вообще, людям во власти непросто становиться святыми, ведь власть требует не только милосердия, но и строгости, а иногда и наказаний, вплоть до смертной казни. Поэтому святой во власти — это большая редкость, однако мы знаем, что на нашей земле многие-многие выдающиеся государственные деятели стали святыми угодниками.

Мы прославляем угодников Божиих, имена которых сохраняются в истории так, как не сохраняются имена никаких политических деятелей. В самом деле, мы знаем из истории, которую еще в школе изучали, имена римских, византийских императоров, но разве кто-нибудь действительно почитает тех людей? Может, есть уважение среди тех, кто изучает историю, но общего почитания нет и быть не может, потому что никакие государственные заслуги не дают человеку права называться святым.

Святость — это дар Божий, в каком-то смысле несовместимый с властью, ведь власть должна нередко принимать решения достаточно жесткие. Вот почему мы особенно вспоминаем тех святых, в земле нашей просиявших, которые сумели сочетать ответственность за свой народ, в том числе выражавшуюся в политических деяниях, с глубочайшей верой и благочестием. Тех, чье влияние не ограничилось земной жизнью святого человека, во власти сущего, но простирается и после смерти на последующие поколения.

Такой была и Евфросиния Полоцкая, угодница Божия. Мы ее почитаем как человека, многое сделавшего для своего народа, но в Церкви за государственные добродетели людей не прославляют — их прославляют за святость жизни.

Вот теперь давайте спросим: а как у нас с современниками нашими, которые во власти? Никого не хочу в чём-то обвинить, но сегодня власть и святость как бы несовместимы. Почему? Ведь мы живём на Святой Руси. Мы вскормлены великой духовной традицией нашего народа. Так почему не получается совместить власть со святостью? Не хочу отвечать на этот вопрос, хотя он у меня есть. Я бы просто попросил сегодня многих во власти сущих задать себе этот вопрос: а почему власть несовместима со святостью?

Вот если в какой-то момент исторического развития нашей большой страны (имею в виду Россию, Беларусь, Украину, всех наследников Святой Руси) произойдёт этот синтез, не искусственно создаваемый, а естественно произрастающий из духовных потребностей народа и личностей, вошедших во власть, — тогда действительно страна наша, страны Святой Руси, будет непобедима. Потому что ничто так не возвышает авторитет руководителя, как доверие к нему, а доверие произрастает в первую очередь из того, кем является этот во власти сущий человек для своего народа.

Если безупречный авторитет руководителя, его нравственный облик — действительно пример для других, если пребывание во власти не омрачается корыстью, мздоимством, политическими интригами, стремлением получить как можно больше возможностей влиять на других, то такой человек способен совместить как бы несовместимое — власть и святость.

Святая Евфросиния Полоцкая, имя которой мы сохраняем в веках, явила пример такого поразительного синтеза. И сегодня мы здесь во множестве пребываем именно потому, что сохраняется в веках её имя. И дай Бог, чтобы для сущих во власти в наших странах — России, Белоруссии, Украине — всех странах, которые вышли из Киевской купели Крещения, такой идеал власти сохранялся и укреплялся. И тогда наши страны явили бы пример не только высокой культуры, хранящейся в недрах национальной жизни, не только научных и технических достижений, но и пример того, как может самая великая человеческая добродетель, которая именуется святостью, сочетаться с мудрым правлением.

Поэтому мы особо прославляем святую угодницу, которая действительно так много сделала для этой земли, — преподобную Евфросинию Полоцкую. Мы прославляем её, как пример, который должен оставаться неугасимым для каждого последующего поколения людей. Ее молитвами да хранит Господь в единстве страны Святой Руси, да хранит Господь землю Белорусскую, власти и воинство этой страны, братской для россиян, самой близкой, которая демонстрирует сегодня близость не только кровным родством, но и единомыслием по очень важным вопросам, имеющим судьбоносное значение для стран исторической Руси. Пусть Господь хранит всех нас в мире, любви, единомыслии, и да укрепляется церковная, государственная, народная жизнь на Белорусской земле. Аминь".

В дар обители Святейший Владыка передал икону преподобных жен Дивеевских. Игумении Евдокии (Левшук) Предстоятель вручил памятный крест, а всем насельницам Спасо-Евфросиниевского монастыря передал сборник своих проповедей «Слово к монашествующим».

Далее состоялось вручение церковных наград:

— в ознаменование 900-летия Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси, удостоен ордена преподобного Серафима Саровского I степени;

— во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 60-летием со дня рождения епископу Пинскому и Лунинецкому Георгию вручен орден преподобного Серафима Саровского III степени;

— во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 50-летием со дня рождения викарий Витебской епархии епископ Друцкий Евсевий удостоен ордена преподобного Серафима Саровского III степени.

Во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и помощи Белорусской Православной Церкви наград Русской Православной Церкви удостоены:

— уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь А.А. Румак — ордена Славы и Чести III степени;

— председатель Витебского областного исполнительного комитета А.М. Субботин — ордена благоверного князя Александра Невского III степени;

— директор ООО «Армада-строй» в г. Минске А.М. Змушко — медали ордена благоверного князя Даниила Московского;

— советник председателя правления ПАО «Банк ПСБ» С.Н. Смирнов — медали ордена благоверного князя Даниила Московского.

Всем участникам богослужения были вручены иконки с изображением Креста преподобной Евфросинии Полоцкой с Патриаршим благословением.

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