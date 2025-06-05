Ранее штрафы за пропаганду и склонение к абортам были введены более чем в десяти регионах России…

Депутаты Брянской областной думы сразу в трёх чтениях приняли закон о запрете в регионе склонения к абортам, сообщает РБК.

На заседании депутаты рассмотрели и поддержали целый ряд документов, в числе которых законопроект «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Брянской области». Он, как следует из сообщения, установил меры, направленные на защиту семьи, материнства, отцовства и детства.

Новый закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

В марте депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга также внесли аналогичный законопроект в парламент, а в мае проголосовали за него во втором чтении. Если закон примут, штрафы за склонение к абортам для граждан составят от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юридических — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Санкт-Петербург и Брянская область — далеко не единственные регионы, которые поддержали инициативу о борьбе с абортами, такие законопроекты приняли власти более 10 регионов страны.

В Русской Православной Церкви активно поддерживают подобные инициативы. Более того, руководительница Правового управления Московской Патриархии игуменья Ксения (Чернега) не так давно предложила внести изменения в Конституцию России и закрепить в российском законодательстве положение о том, что ребёнок нуждается в защите не только после, но и до рождения.

Русская линия