Украинские власти по сфабрикованному против него делу продолжают держать архипастыря в тюремных застенках…

4 июня 2025 года состоялось заседание Днепровского апелляционного суда Украины по делу митрополита Святогорского Арсения. На слушании были рассмотрены жалобы стороны защиты на решение Славянского горрайонного суда от 23 мая о продлении содержания владыки под стражей до конца июля, сообщает Телеграм-канал Святогорской лавры.

Адвокаты просили судей изменить меру пресечения владыке на не связанную с заключением, указывая на необоснованность выдвинутыхо против наместника обвинений, на его патриотическую позицию и весомый вклад в духовную и общественную жизнь украинского народа, а также на плохое состояние здоровья владыки, которое ухудшается в условиях заточения.

Чтобы поддержать митрополита Арсения, к судебному заседанию присоединилась депутатка Украины Виктория Гриб. Она в очередной раз просила суд освободить архипастыря из-под стражи с передачей его на поруки группе из 10-ти народных депутатов.

На заседании выступил и сам митрополит Арсений. В частности, он просил суд просмотреть видеозапись, за которую ему предъявлено обвинение. Однако, суд отказал владыке в этом, как и в том, чтобы удовлетворить апелляционные жалобы стороны защиты.

Таким образом, решение Славянского горрайонного суда о заключении архипастыря в СИЗО осталось без изменений. Исповеднический подвиг владыки Арсения продолжается уже больше года — по сфабрикованному делу он находится в заточении с 25 апреля 2024 года.

Русская линия