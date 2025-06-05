Русская линия
Сводка новостей от 5 июня 2025

Днепровский апелляционный суд Украины отказался выпустить митрополита Святогорского Арсения из СИЗО
Украинские власти по сфабрикованному против него делу продолжают держать архипастыря в тюремных застенках…

Митрополит Святогорский Арсений4 июня 2025 года состоялось заседание Днепровского апелляционного суда Украины по делу митрополита Святогорского Арсения. На слушании были рассмотрены жалобы стороны защиты на решение Славянского горрайонного суда от 23 мая о продлении содержания владыки под стражей до конца июля, сообщает Телеграм-канал Святогорской лавры.

Адвокаты просили судей изменить меру пресечения владыке на не связанную с заключением, указывая на необоснованность выдвинутыхо против наместника обвинений, на его патриотическую позицию и весомый вклад в духовную и общественную жизнь украинского народа, а также на плохое состояние здоровья владыки, которое ухудшается в условиях заточения.

Чтобы поддержать митрополита Арсения, к судебному заседанию присоединилась депутатка Украины Виктория Гриб. Она в очередной раз просила суд освободить архипастыря из-под стражи с передачей его на поруки группе из 10-ти народных депутатов.

На заседании выступил и сам митрополит Арсений. В частности, он просил суд просмотреть видеозапись, за которую ему предъявлено обвинение. Однако, суд отказал владыке в этом, как и в том, чтобы удовлетворить апелляционные жалобы стороны защиты.

Таким образом, решение Славянского горрайонного суда о заключении архипастыря в СИЗО осталось без изменений. Исповеднический подвиг владыки Арсения продолжается уже больше года — по сфабрикованному делу он находится в заточении с 25 апреля 2024 года.

Русская линия

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