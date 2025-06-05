В День Святого Духа Иерусалимский Патриарх Феофил возглавит Божественную литургию в Троицком соборе Русской духовной миссии

30 мая 2025 года начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев) и заместитель начальника миссии игумен Никон (Головко) были приняты Предстоятелем Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейшим Патриархом Феофилом, сообщает официальный сайт РДМ в Иерусалиме.

Представители миссии передали Его Блаженству приглашение возглавить в День Святого Духа праздничную Божественную литургию, традиционно совершаемую русским и греческим духовенством в главном храме Русской Духовной Миссии в Иерусалиме Московского Патриархата — Троицком соборе.

Затем разговор коснулся современного положения христиан в Палестине, Секторе Газа и в целом на Ближнем Востоке, а также вызовов, с которыми сталкивается Православная Церковь в связи с усиливающимися в мире процессами глобализации.

В завершение встречи Патриарх Феофил в знак благословения вручил архимандриту Вассиану и игумену Никону иконы Божией Матери «Иерусалимская».

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