Состоялась вторая за последнее время встреча главы Фанара и новоизбранного папы Римского Льва…

Константинопольский Патриарх Варфоломей буквально обивает пороги Ватикана, чтобы побудить новоизбранного папу Римского Льва не отказываться от экуменических инициатив его предшественника папы Франциска и в ближайшее время совершить визит на Фанар.

После избрания нового главы Католической церкви Патриарх Варфоломей уже дважды встречался с главой Ватикана. Первая встреча состоялась 19 мая 2025 года, когда глава Фанара принял участие в католической мессе в честь начала папского понтификата. Вторая — 30 мая, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Во время последней поездки в Рим глава Константинопольского Патриархата провёл «тёплые и сердечные переговоры, в ходе которых состоялось обсуждение предстоящего официального визита папы Римского в Турцию».

Правда, спешить в Ватикане с этой поездкой не хотят — визит папы Римского на Фанар запланирован только на конец текущего года, что демонстрирует, что новый папа намерен всё взвесить прежде, чем пойти навстречу Патриарху Варфоломею. А он, как известно, хочет побудить католиков (экуменизма ради) вернуться к православному исчислению Пасхи Христовой.

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