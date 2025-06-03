30 мая 2025 года Государственный совет Греции постановил, что гражданские браки между однополыми парами, а также их право на усыновление детей не противоречат Конституции этой православной страны. Таким образом, суд подтвердил законность закона № 5089/2024, принятого в феврале 2024 года. Решение было принято большинством голосов — 21 против 6, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на издание Orthodox Christianity.

Упомянутый закон, сделавший Грецию первой православной страной, легализовавшей «однополые браки», с самого начала вызвал резкое неприятие со стороны Греческой Православной Церкви. В частности, митрополиты Серафим Пирейский и Серафим Кифирский отлучили от Церкви депутатов, голосовавших за закон, в пределах своих епархий.

Суд рассматривал иск трёх организаций, включая пролайф-ассоциацию. Истцы настаивали на отмене ключевых положений закона, утверждая, что легализация «однополых союзов» и усыновления нарушает традиционное понимание семьи и вредит интересам детей. Также оспаривалось министерское постановление о порядке внесения брачных и родительских данных в гражданские реестры.

Тем не менее, суд постановил, что указанные положения не нарушают конституционные гарантии, касающиеся брака, семьи, материнства и равенства. В решении указано, что признание «однополых браков» и сопутствующих прав на усыновление соответствует как национальным, так и европейским нормам.

Национальная комиссия по правам человека поддержала закон в ходе рассмотрения дела, подчеркнув, что он «способствует лучшей защите детей, юридически признавая связь между ребёнком и небилогическим родителем». Представители государства, в свою очередь, отметили, что «закон не затрагивает религиозную сферу, а лишь обеспечивает равенство и уважение к личной свободе граждан».

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