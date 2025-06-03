Клирик Псковской епархии погиб на Донбассе при исполнении своих пастырских обязанностей во время спасения раненных…

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя РФ (посмертно), клирика Псковской епархии военному священнику Антону Савченко, который погиб в зоне специальной военной операции по защите Донбасса при исполнении пастырских обязанностей. Соответствующий указ главы государства был опубликован во вторник, сообщает РИА Новости.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Савченко Антону Олеговичу — помощнику командира по работе с верующими военнослужащими 2 отдельной бригады специального назначения Ленинградского военного округа (посмертно)», — сообщается в указе.

С апреля 2022 года пастырь регулярно отправлялся в командировки в зону специальной военной операции, «проживая вместе с воинами в блиндажах, поддерживал военнослужащих в боевых условиях, совершал Таинства и требы, проводил беседы», — так свидетельствовал о нём митрополит Псковский и Порховский Матфей, сообщает Телеграм-канал Prichod.ru.

Отец Антоний погиб во время ракетной атаки 12 мая 2025 года, спасая раненых людей. Как рассказал знавший его митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, слова которого цитирует ТАСС, священнослужитель, сам будучи раненым, стал выносить других людей, которые не могли ходить.

«Одного за другим он вынес четырёх человек. Прилетел снаряд, и наш отец Антоний своим телом накрыл раненого офицера», — отметил архипастырь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также наградил убиенного священника орденом благоверного князя Димитрия Донского (I степени).

Это не первый священник, ставший Героем России, — в ноябре 2022 года Владимир Путин удостоил посмертно этого звания настоятеля храма при штабе Ракетных войск стратегического назначения протоиерея Михаила Васильева, убиенного при исполнении пастырских обязанностей в зоне СВО. В течение более чем двух десятилетий отец Михаил окормлял российских воинов в горячих точках.

Вечная память и вечный покой пастырям Христовым и героям России!

Русская линия