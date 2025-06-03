Русская линия
Сводка новостей от 3 июня 2025

В Вятке стартовал Великорецкий Крестный ход
Около 22 тысяч паломников вышли из стен Свято-Успенского Трифонова монастыря Вятки в православное шествие во главе с Великорецким образом святителя Николая Чудотворца…

В Вятке стартовал Великорецкий Крестный ход3 июня 2025 года, в день празднования Владимирской иконы Божией Матери, в Свято-Успенском соборе Трифонова мужского монастыря Вятки была отлужена Божественная литургия, которую возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк. Радость совместной молитвы с владыкой Марком разделили архиепископ Корейский Феофан, епископ Яранский и Лузский Паисий, епископ Уржумский и Омутнинский Всеволод и многочисленное духовенство, сообщает пресс-служба Вятской епархии.

Молитвенное участие в духовном празднике приняли паломники Великорецкого крестного хода, собравшиеся сегодня вновь на Вятской земле, чтобы совершить многодневное шествие вслед за образом святителя Николая к месту обретения иконы — берегам реки Великой.

По окончании Литургии на Соборной площади Трифонова монастыря перед Великорецким образом святителя Николая был совершен молебен с акафистом.

Со словами напутствия и поздравления к паломникам обратился губернатор Кировской области Александр Соколов:

«Сегодня на Вятке очень большой праздник, который мы называем Вятской Пасхой! Хочу поздравить всех с этим светлым праздником. Сегодня даже погода нам благоволит: позавчера была жара, вчера ливень и холод, а сегодня тепло, солнечно, как будто бы сам Господь желает нам успехов в служении Ему. Сегодня десятки тысяч православных людей со всего православного мира, как и шестьсот лет назад, собираются на Вятке, чтобы послужить Господу нашему. Хочу всем паломникам пожелать сил, уверенности, достижения целей, благих мыслей и благих дел! С праздником!»

Митрополит Вятский и Слободской Марк обратился к верующим с архипастырским благословением:

«У нас есть с вами прекрасная пословица, говорящая, что „путь осилит идущий“. Всем нам желаю, пройдя Всероссийский Великорецкий крестный ход, обрести благодать Духа Святаго, и чтобы эта радость от общения со всей полнотой Божества никогда не покидала наших с вами сердец! Бог помощь!»

Около 22 тысяч паломников утром вышли из стен Свято-Успенского Трифонова монастыря вслед за Великорецким образом святителя Николая Чудотворца.

В 11 часов дня Крестный ход достиг Троицкой церкви слободы Макарье. В Макарье перед Великорецким образом был совершен торжественный молебен святителю Николаю. Богослужение возглавил митрополит Вятский Марк в сослужении архиепископа Феофана и епископа Паисия.

Крестный ход на протяжении всего пути сопровождают сотрудники МВД, ГИБДД и МЧС, специалисты скорой помощи и службы медицины катастроф, врачи-добровольцы, казаки и поисково-спасательные отряды.

На территории Троицкой церкви слободы Макарье паломники расположились на отдых и трапезу, пополнили запасы питьевой воды. Верующие поклонились образу святителя Николая Чудотворца, посетили восстановленную часовню в честь святого благоверного князя Александра Невского.

Священнослужители Вятской епархии отслужили литию у могилок покоящихся на территории Троицкой церкви протоиерея Серафима Исупова, иерея Алексия Борисова, протодиакона Владимира Жукова, молитвенно почтили память батюшек и помолились о упокоении душ своих почивших сродников.

После отдыха в 14.00 верующие продолжили путь вслед за иконой святителя Николая. Вечером паломники достигли села Бобино, где остановились на первый ночлег.

Главные торжества Великорецкого Крестного хода состоятся 6 июня на берегу реки Великой — месте явления Великорецкой иконы святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Россия настаивает на восстановлении прав Украинской Православной Церкви
Одним из главных пунктов российского меморандума об урегулировании вооружённого конфликта между Россией и Украиной стал церковный вопрос...

В Вятке стартовал Великорецкий Крестный ход
Около 22 тысяч паломников вышли из стен Свято-Успенского Трифонова монастыря Вятки в православное шествие во главе с Великорецким образом святителя Николая Чудотворца...

Военному священнику Антону Савченко присвоено звание Героя России (посмертно)
Клирик Псковской епархии погиб на Донбассе при исполнении своих пастырских обязанностей во время спасения раненных...

Монашествующие Киево-Печерской Лавры требуют привлечь к ответственности чиновников Минкульта Украины за разжигание религиозной вражды
Ранее глава Минкульта Николай Точицкий и ряд его подчинённых выступили с нападками на обитель и Украинскую Православную Церковь...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в праздник Владимирской иконы Божией Матери, мы чтим память святого равноапостольного Императора Константина Великого...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика