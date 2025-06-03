Около 22 тысяч паломников вышли из стен Свято-Успенского Трифонова монастыря Вятки в православное шествие во главе с Великорецким образом святителя Николая Чудотворца…

3 июня 2025 года, в день празднования Владимирской иконы Божией Матери, в Свято-Успенском соборе Трифонова мужского монастыря Вятки была отлужена Божественная литургия, которую возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк. Радость совместной молитвы с владыкой Марком разделили архиепископ Корейский Феофан, епископ Яранский и Лузский Паисий, епископ Уржумский и Омутнинский Всеволод и многочисленное духовенство, сообщает пресс-служба Вятской епархии.

Молитвенное участие в духовном празднике приняли паломники Великорецкого крестного хода, собравшиеся сегодня вновь на Вятской земле, чтобы совершить многодневное шествие вслед за образом святителя Николая к месту обретения иконы — берегам реки Великой.

По окончании Литургии на Соборной площади Трифонова монастыря перед Великорецким образом святителя Николая был совершен молебен с акафистом.

Со словами напутствия и поздравления к паломникам обратился губернатор Кировской области Александр Соколов:

«Сегодня на Вятке очень большой праздник, который мы называем Вятской Пасхой! Хочу поздравить всех с этим светлым праздником. Сегодня даже погода нам благоволит: позавчера была жара, вчера ливень и холод, а сегодня тепло, солнечно, как будто бы сам Господь желает нам успехов в служении Ему. Сегодня десятки тысяч православных людей со всего православного мира, как и шестьсот лет назад, собираются на Вятке, чтобы послужить Господу нашему. Хочу всем паломникам пожелать сил, уверенности, достижения целей, благих мыслей и благих дел! С праздником!»

Митрополит Вятский и Слободской Марк обратился к верующим с архипастырским благословением:

«У нас есть с вами прекрасная пословица, говорящая, что „путь осилит идущий“. Всем нам желаю, пройдя Всероссийский Великорецкий крестный ход, обрести благодать Духа Святаго, и чтобы эта радость от общения со всей полнотой Божества никогда не покидала наших с вами сердец! Бог помощь!»

Около 22 тысяч паломников утром вышли из стен Свято-Успенского Трифонова монастыря вслед за Великорецким образом святителя Николая Чудотворца.

В 11 часов дня Крестный ход достиг Троицкой церкви слободы Макарье. В Макарье перед Великорецким образом был совершен торжественный молебен святителю Николаю. Богослужение возглавил митрополит Вятский Марк в сослужении архиепископа Феофана и епископа Паисия.

Крестный ход на протяжении всего пути сопровождают сотрудники МВД, ГИБДД и МЧС, специалисты скорой помощи и службы медицины катастроф, врачи-добровольцы, казаки и поисково-спасательные отряды.

На территории Троицкой церкви слободы Макарье паломники расположились на отдых и трапезу, пополнили запасы питьевой воды. Верующие поклонились образу святителя Николая Чудотворца, посетили восстановленную часовню в честь святого благоверного князя Александра Невского.

Священнослужители Вятской епархии отслужили литию у могилок покоящихся на территории Троицкой церкви протоиерея Серафима Исупова, иерея Алексия Борисова, протодиакона Владимира Жукова, молитвенно почтили память батюшек и помолились о упокоении душ своих почивших сродников.

После отдыха в 14.00 верующие продолжили путь вслед за иконой святителя Николая. Вечером паломники достигли села Бобино, где остановились на первый ночлег.

Главные торжества Великорецкого Крестного хода состоятся 6 июня на берегу реки Великой — месте явления Великорецкой иконы святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских.

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