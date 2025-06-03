Одним из главных пунктов российского меморандума об урегулировании вооружённого конфликта между Россией и Украиной стал церковный вопрос…

2 июня 2025 года в Стамбуле был представлен и передан украинским представителям меморандум России об урегулировании российско-украинского конфликта. В документе, помимо прочих обязательных условий для завершения военных действий, содержится пункт о восстановлении всех прав Украинской Православной Церкви.

Основные параметры окончательного урегулирования:

1) международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей; полный вывод с их территорий подразделений ВСУ и др. военизированных формирований Украины;

2) нейтралитет Украины, предполагающий ее отказ от вступления в военные союзы и коалиции, а также запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение там иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры;

3) прекращение действия и отказ от заключения в будущем международных договоров и соглашений, не совместимых с положениями п. 2 настоящего Раздела;

4) подтверждение статуса Украины как государства, обладающего ядерным и другим ОМП, с установлением прямого запрета на его прием, транзит и размещение на территории Украины;

5) установление предельной численности ВСУ и иных воинских формирований Украины, предельного количества вооружений и военной техники и их допустимых характеристик; роспуск украинских националистических формирований в составе ВСУ и Нацгвардии;

6) обеспечение полноты прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения; придание русскому языку статуса официального;

7) законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма, роспуск националистических организаций, партий;

8) снятие всех действующих и отказ от введения новых экономических санкций, запретов и ограничительных мер между РФ и Украиной;

9) решение комплекса вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенными лицами;

10) отказ от взаимных претензий в связи с нанесенным в боевых действиях ущербом;

11) снятие ограничений в отношении УПЦ;

12) поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений (включая газовый транзит), транспортного и иного сообщения, в том числе с третьими государствами.

Ранее в МИД России неоднократно заявляли, что украинский церковный вопрос будет предметом российско-украинских мирных переговоров. При этом остаётся неизвестным отношение священноначалия Украинской Православной Церкви к тому, что Россия встала на её защиту. Впрочем, это мало что меняет. Для украинского режима УПЦ всегда будет частью Московского Патриархата, которую необходимо уничтожить, а для Москвы — частью Русской Православной Церкви.

Русская линия