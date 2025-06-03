Ранее глава Минкульта Николай Точицкий и ряд его подчинённых выступили с нападками на обитель и Украинскую Православную Церковь…

Братия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры подала коллективное заявление в Государственное бюро расследований с требованием привлечь к ответственности главу Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины Николая Точицкого, который допустил некорректные высказывания в отношении насельников монастыря. Об этом в своём Телеграм-канале сообщил адвокат Печерской Лавры протоиерей Никита Чекман.

«Представителями Свято-Успенской Лавры 26 мая 2025 года направлено в ТУ ГБР, расположенном в городе Киеве, заявление о совершении уголовного преступления министром культуры и стратегических коммуникаций Украины Николаем Точицким. Уголовное преступление предусмотрено ч. 2 ст. 161 УК Украины, а именно разжигание религиозной вражды, совершенного должностным лицом, которое им было совершено во время комментирования собственного приказа „Об увольнении“ с должности Генерального директора Национального заповедника „Киево-Печерская Лавра“, Максима Остапенко», — указал отец Никита Чекман.

Точицкий, в частности, заявил, что Остапенко недостаточно боролся с «московским духом» в Киево-Печерской лавре. Говоря о монахах, он написал, что «московские попы осквернили лавру» и что у страны нет времени ждать, когда прекратится «бесконтрольное пребывание московских монахов и дальнейшее разрушение памятников».

Отец Никита также сообщил, что 2 июня Шевченковский районный суд Киева удовлетворил жалобу представителей Киево-Печерской Лавры на отказ возбудить уголовное дело против представителей Службы безопасности Украины, принимавших участие в составе комиссии «по проверке наличия и определения исторической и научной ценности останков святых». Суд поручил начать соответствующее расследование.

Защита обители также добилась того, чтобы уголовное дело за разжигание религиозной вражды было возбуждено против исполняющей обязанности генерального директора Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра» Светланы Котляревской, которая также выступила с нападками в адрес УПЦ во время общения с главой «ПЦУ» Епифанием Думенко.

Конечно, все эти дела вряд ли дойдут до суда, поскольку расследования по этому поводу никто на Украине при Зеленском проводить не будет. Тем не менее, рано или поздно всем фигурантам этих дел придётся дать ответ и за свои слова, и за свои деяния.

Русская линия