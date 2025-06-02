Настоятеля Покровского храма в селе Мельниковка Черкасской области Украины судят за суждения, высказанные в личной переписке…

Протоиерею Сергию Власенко грозит 8 лет тюрьмы за слова о том, что «русский солдат освободил мир от фашизма, нацизма и другой нечисти»

30 мая 2025 года в Смелянском районном суде Черкасской области Украины началось рассмотрение дела против настоятеля Покровского храма в селе Мельниковка Смелянского благочиния Черкасской области протоиерея Сергия Власенко, которого обвиняют в «оправдании вооруженной агрессии России против Украины и прославлении её участников», сообщает СПЖ со ссылкой на Суспільне Черкаси.

Основанием для предъявления обвинения стала переписка в телефоне батюшки. Как сообщила прокурорша Екатерина Костенко, священник получал и отправлял в мессенджерах сообщения с оправданием российской агрессии против Украины.

Главным доказательством вины стала цитата из переписки священника, которую огласила прокурор:

«Русский солдат освободил мир от фашизма, нацизма и другой нечисти. Я безмерно благодарен Богу за то, что я русский», — зачитала пример сообщения из переписки Екатерина Костенко. Других примеров преступной деятельности подозреваемого прокурорша не предоставила.

По её словам, в переписке «содержится оправдание российской агрессии против Украины, начатой в 2014 году», а также «прославление лиц, осуществлявших вооруженную агрессию против Украины», что соответствует обвинению по части 2 статьи 436−2 Уголовного кодекса Украины.

Священник частично признал свою вину. После зачитывания обвинения прокурор подала ходатайство о мере пресечения — круглосуточный домашний арест. «В связи с обвинением в тяжком преступлении, во время военного положения и возможностью влиять на свидетелей, считаю правомерным назначить подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», — заявила прокурорша Костенко.

Адвокат священника просил суд смягчить меру пресечения до ночного домашнего ареста, аргументируя тем, что круглосуточный арест не позволяет иерею осуществлять церковную деятельность. Однако суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

«Ходатайство прокурора о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением средства электронного контроля сроком на 2 месяца, по 29 июля 2025 года включительно, удовлетворить», — говорится в постановлении суда.

Священнику грозит до восьми лет лишения свободы. Следующее заседание по делу назначено на 23 июня.

В 2022 году митрополит Черкасский Феодосий наградил протоиерея Сергия Власенко нагрудным знаком «За верность Церкви и мужество». Владыка отметил, что отец Сергий твёрдо и неуклонно отстаивает своё право принадлежать УПЦ, несмотря на неоднократные попытки раскольников захватить его храм, срыв богослужений и оскорбления.

Русская линия