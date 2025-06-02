Сугубые молитвы Божией Матери и Святителю Николаю Чудотворцу будут звучать в эстонских храмах всю неделю, пока в парламенте Эстонии будут рассматривать поправки к закону «О церквях и приходах»…

Митрополит Таллинский Евгений благословил совершать в храмах Таллина молебны о сохранении ЭПХЦ

3 июня 2025 в 14:00 состоится заседание правовой комиссии эстонского парламента, на котором будут обсуждать предложения по поправкам в проекте изменения закона «О церквях и приходах». По благословению митрополита Таллиннского и всея Эстонии Евгения в храмах Таллина на текущей неделе будут совершать молебны с чтением акафистов и молитвы о Эстонской Православной Христианской Церкви, сообщает официальный сайт ЭПХЦ.

В других приходах настоятели могут сами организовать такие же молебны, оповестив об этом прихожан и призвав людей к участию в общей молитве.

На сайте публикуется расписание таких молебнов в храмах Таллина со 2 по 6 июня 2025 года:

Пн 02.06.2025 в 8:00 — молебен с акафистом Пресвятой Богородице в Александро-Невском соборе

Вт 03.06.2025 в 8:00 — молебен с акафистом Пресвятой Богородице, затем часы и Литургия в храме ождества Пресвятой Богородицы

Ср 04.06.2025 в 17:00 — молебен с акафистом иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Чт 05.06.2025 в 11:30 — молебен с акафистом святителю Николаю в Иоанно-Предтеченской церкви в Нымме (на эстонском языке)

Пт 06.06.2025 в 8.00 — молебен с акафистом иконе Божией Матери «Скоропослушница», затем часы и Литургия в храме иконы Божией Матери «Скоропослушница»

Пт 06.06.2025 в 17:00 — вечерняя служба и молебен с акафистом святителю Николаю в Никольской церкви на ул. Вене

В Эстонской Православной Христианской Церкви призвали «всех прихожан сугубо молиться о нашей Церкви!».

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