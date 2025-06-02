Священная обитель святой Екатерины на горе Синай, одна из древнейших христианских святынь в мире, оказалась в сложной ситуации из-за судебных разбирательств вокруг монастырских земель, что может привести к её закрытию. Об этом сообщил архиепископ Синайский, Фаранский и Раифский Дамиан, который руководит монастырём уже более четверти века, передает портал Raskolam.net со ссылкой на греческий ресурс Ekirikas.

Владыка Дамиан, которому 91 год, рассказал, что более десяти лет монастырская община ведёт длительные судебные процессы для защиты своих прав на земельные участки. В настоящее время в обители проживают около 18−20 монахов.

Архиепископ пояснил, что проблемы возникли после того, как в 1980 году правительство Египта ввело требование подачи деклараций на недвижимость в районах без официального земельного кадастра. Монастырь стал одним из первых, кто подал полный пакет документов на все свои земли — включая сады и храмы, и получил подтверждение об их приёме.

Тем не менее, несмотря на это, права собственности монастыря так и не были официально признаны, в то время как другие землевладельцы получили свои документы. Спустя два десятка лет власти Египта заявили, что претензии монастыря на землю не имеют оснований. И теперь монастырские земли просто отторгнуты в пользу государства.

Владыка Дамиан отметил, что конфликт осложнился из-за нападений на насельников обители со стороны религиозных радикалов-исламистов, которые начали воспринимать монастырь как чужаков, якобы незаконно владеющих землями, в отличие от других, кто приобрёл их недавно и зачастую с нарушениями.

Власти Египта, по словам владыки, получают значительную прибыль от паломничества в обитель, но при этом отказываются защищать интересы монастыря и признавать его права на землю. Проблема приобрела международный резонанс — президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и премьер-министр Греции достигли соглашения по сохранению монастыря, но местные чиновники продолжают выдвигать новые требования.

Недавно представитель архиепископа провёл встречу с министром иностранных дел Греции Георгиосом Герапетритисом для обсуждения кризисной ситуации. Архиепископ Дамиан предупредил, что в случае отсутствия урегулирования монастырь может быть вынужден прекратить свою деятельность.

В то же время владыка подчеркнул, что монахи не стремятся к обострению конфликта и не хотят навредить развитию туризма в стране. Он резко раскритиковал действия местных чиновников, заявив, что официальные лица фактически душат монастырь, скрывая реальные проблемы.

«Египетские чиновники не хотели, чтобы эта проблема стала известна широкой общественности, но именно они вынесли её на публичное обсуждение. Мы же лишь защищаем свои права», — подвёл итог владыка Дамиан.

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