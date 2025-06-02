Предстоятель Русской Православной Церкви выразил свои соболезнования в связи с крушением поезда в Брянской области…

Вечером 31 мая 2025 года пассажирский поезд сошёл с рельсов в результате обрушения автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области. Погибли 7 и пострадали более 70 человек. В Брянской области объявлен трехдневный траур.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил свои глубокие соболезнования в связи с произошедшим злодеянием, сообщает Патриархия.Ru.

Губернатору Брянской области А.В. Богомазу

Родным и близким погибших и пострадавших в связи с обрушением моста в Брянской области

Уважаемый Александр Васильевич!

Дорогие братья и сестры!

С глубокой скорбью воспринял известие об обрушении моста на поезд, приведшем к гибели и ранениям многих людей.

К сожалению, есть основания говорить о том, что эта катастрофа стала следствием вмешательства злонамеренных сил, которые, очевидно, решили пойти по стопам запятнавших себя в крови и отверженных всем миром радикальных террористических группировок, уничтожающих в бессмысленной жестокости мирных жителей.

Надеюсь, что власти региона не оставят без внимания и помощи родных погибших и пострадавших. Со своей стороны, представители Брянской епархии Русской Православной Церкви готовы оказать нуждающимся духовную поддержку.

Милостивый Господь да упокоит души невинно убиенных рабов Своих, исцелит страждущих и подаст утешение скорбящим.

С искренними соболезнованиями

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ





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Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Александру, митрополиту Брянскому и Севскому

Ваше Высокопреосвященство!

Огромной болью отозвалось в моем сердце трагическое известие о гибели и ранении многих людей в результате обрушения моста в Брянской области.

Намеренный характер произошедшего обличает диавольское стремление организаторов теракта — убивать и наносить увечья как можно большему количеству мирных граждан, не сообразуясь ни с какими моральными нормами.

Прошу передать слова искреннего соболезнования и утешения семьям погибших. Призываю духовенство Брянской епархии оказать необходимую пастырскую поддержку и помощь всем, кого коснулось это горе.

Милостивый Господь да упокоит души убиенных идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная, да исцелит раненых и укрепит скорбящих в постигшем испытании.

С любовью во Христе,

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

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