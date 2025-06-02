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Сводка новостей от 2 июня 2025

Служба в полупустом храме вместо грандиозных экуменических торжеств
Константинопольский Патриарх Варфоломей совершил на Фанаре Литургию в честь 1700-летия I Вселенского собора…

Служба в полупустом храме вместо грандиозных экуменических торжеств1 июня 2025 года в Константинопольском Патриархате, как и во всех Поместных Православных Церквах, отмечали 1700-летие созыва I Вселенского Собора в Никее. Однако, вместо грандиозных экуменических торжеств, которые планировали устроить на Фанаре по этому поводу с участием папы Римского, Патриарх Варфоломей вынужден был совершить Литургию в полупустом храме, поскольку папы Лев решил пока не посещать Стамбул, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Главе Фанара сослужили иерархи Константинопольского Патриархата «со всего православного мира»: митрополиты Колонийский Афанасий, Аркалохорийский Андрей, Бельгийский Афинодор, Леросский Паисий, Атлантский Севастиан, Кидонский Афинодор, Австралийский Макарий, Швейцарский Максим, Ирландский Иаков и Мексиканский Иаков.

Во время Литургии главный секретарь Священного Синода архимандрит Боспориос торжественно зачитал Патриаршую и Синодальную энциклику, посвящённую исторической годовщине.

На праздновании также присутствовали митрополиты: Халкидонский Эммануил, Деркийский Апостол, Анфидонский Нектарий (комиссар Гроба Господня в Константинополе), Мириофитский Иринай, Мирский Хризостом, Иконийский Феолимп, Бурсский Иоаким, Галикарнасский Адриан, Стратонийский Стефан и Ксанфопольский Паисий.

От лица Греции присутствовал глава Отдела публичной дипломатии Генерального консульства Греции в Стамбуле Георгиос-Спиридон Мамалос, при этом сам генеральный консул на праздник оказался вне пределов Турции и его замешал генеральный консул Греции в Женеве Александрос Генниматас.

«В исторической службе также приняли участие архиереи Вселенского престола и большое количество верующих из Константинополя и других стран», — пишет греческий портал. Однако, по опубликованным фото видно, что верующих в храме практически нет, и храм оставался полупустым всю службу.

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Служба в полупустом храме вместо грандиозных экуменических торжеств
Константинопольский Патриарх Варфоломей совершил на Фанаре Литургию в честь 1700-летия I Вселенского собора...

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