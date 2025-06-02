Русская линия
Сводка новостей от 2 июня 2025

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти святого благоверного князя Довмонта (Тимофея) Псковского…

Князь Довмонт Святой благоверный князь Довмонт (Домант) Псковский, князь Нальшинайский (Нальшанский), был родом из Литвы. Сначала он был ревностным язычником, но в 1265 году, спасаясь от междоусобиц, князь бежал из Литвы. Вскоре, найдя себе убежище на Псковской земле, как замечает летописец, «Домант как бы проснулся от глубокого сна, отвратился от идольского служения и пожелал принять Святое Крещение. Тогда обрадовались псковичи и Домант торжественно крещен был в Троицком храме с переименованием языческого имени в Тимофея». Этот подвиг князя показал псковичам, что недавно прибывший князь не желает возвращаться на родину, напротив, принятием христианства совершенно отделился от нее.

Уже через год псковичи избрали его своим князем. В течение 33 лет управлял Довмонт городом. Он был справедлив, следил за правосудием, творил милостыню, чтил церковные праздники, покровительствовал храмам и монастырям и сам основал обитель в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Через брак с дочерью Великого Князя Димитрия он породнился с русским великокняжеским родом.

В 1268 г. князь Довмонт был одним из героев исторической битвы при Раковоре, где Русское воинство одержало победу над датскими и немецкими войсками. В память о славном защитнике города каменная оборонительная стена, возведенная святым князем рядом с Кромом в конце XIII века, была названа Довмонтовой, а территория, огражденная стеной, до сих пор называется Довмонтовым городом. Благоверный князь Довмонт рядом с Кремлем возводил храмы в честь того святого, в день памяти которого одерживал победу. Свою последнюю победу доблестный князь-воин одержал 5 марта 1299 г. на берегу р. Великой, где он с малой дружиной разбил большое немецкое войско. Ливонские рыцари неожиданно напали на посад у Пскова, захватили пригородные Снетногорский и Мирожский монастыри и сожгли их, жестоко расправившись с насельниками. Они убили основателя Снетногорского монастыря преподобного Иоасафа с 17 иноками и преподобного Василия, игумена Мирожского. Святой князь Довмонт, не дожидаясь, пока соберется войско, вышел навстречу врагу с дружиной и изгнал святотатцев за пределы Русской земли.

Через несколько месяцев благоверный князь скончался и был погребен в Троицком соборе Пскова. Святой благоверный князь Довмонт-Тимофей и его супруга, в схиме преподобная Марфа удостоились быть изображенными на чудотворной Мирожской иконе Божией Матери. Князь Довмонт, как и святой Александр Невский, был славным защитником Русской земли. В течение многих лет он защищал северо-западную границу Русского государства от неприятельских нападений.

По единогласному отзыву летописей и жизнеописателей, благоверный князь Домант, кроме воинских доблестей, его мужества и храбрости, любви к православным храмам «бяше милостив паче меры, священницы любя, церкви украшая, нищих милуя и все праздники честно проводя, сироты и вдовицы заступая и обидимые изимая».

Русская линия

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Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти святого благоверного князя Довмонта (Тимофея) Псковского...
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