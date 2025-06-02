Святой благоверный князь Довмонт (Домант) Псковский, князь Нальшинайский (Нальшанский), был родом из Литвы. Сначала он был ревностным язычником, но в 1265 году, спасаясь от междоусобиц, князь бежал из Литвы. Вскоре, найдя себе убежище на Псковской земле, как замечает летописец, «Домант как бы проснулся от глубокого сна, отвратился от идольского служения и пожелал принять Святое Крещение. Тогда обрадовались псковичи и Домант торжественно крещен был в Троицком храме с переименованием языческого имени в Тимофея». Этот подвиг князя показал псковичам, что недавно прибывший князь не желает возвращаться на родину, напротив, принятием христианства совершенно отделился от нее.

Уже через год псковичи избрали его своим князем. В течение 33 лет управлял Довмонт городом. Он был справедлив, следил за правосудием, творил милостыню, чтил церковные праздники, покровительствовал храмам и монастырям и сам основал обитель в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Через брак с дочерью Великого Князя Димитрия он породнился с русским великокняжеским родом.

В 1268 г. князь Довмонт был одним из героев исторической битвы при Раковоре, где Русское воинство одержало победу над датскими и немецкими войсками. В память о славном защитнике города каменная оборонительная стена, возведенная святым князем рядом с Кромом в конце XIII века, была названа Довмонтовой, а территория, огражденная стеной, до сих пор называется Довмонтовым городом. Благоверный князь Довмонт рядом с Кремлем возводил храмы в честь того святого, в день памяти которого одерживал победу. Свою последнюю победу доблестный князь-воин одержал 5 марта 1299 г. на берегу р. Великой, где он с малой дружиной разбил большое немецкое войско. Ливонские рыцари неожиданно напали на посад у Пскова, захватили пригородные Снетногорский и Мирожский монастыри и сожгли их, жестоко расправившись с насельниками. Они убили основателя Снетногорского монастыря преподобного Иоасафа с 17 иноками и преподобного Василия, игумена Мирожского. Святой князь Довмонт, не дожидаясь, пока соберется войско, вышел навстречу врагу с дружиной и изгнал святотатцев за пределы Русской земли.

Через несколько месяцев благоверный князь скончался и был погребен в Троицком соборе Пскова. Святой благоверный князь Довмонт-Тимофей и его супруга, в схиме преподобная Марфа удостоились быть изображенными на чудотворной Мирожской иконе Божией Матери. Князь Довмонт, как и святой Александр Невский, был славным защитником Русской земли. В течение многих лет он защищал северо-западную границу Русского государства от неприятельских нападений.

По единогласному отзыву летописей и жизнеописателей, благоверный князь Домант, кроме воинских доблестей, его мужества и храбрости, любви к православным храмам «бяше милостив паче меры, священницы любя, церкви украшая, нищих милуя и все праздники честно проводя, сироты и вдовицы заступая и обидимые изимая».

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