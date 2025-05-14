Согласно опросу ВЦИОМ, средние показатели ожидаемого и желаемого числа детей в российском обществе выросли за 20 лет до трёх детей…

12 мая 2025 года аналитический центр ВЦИОМ представил результаты соцопроса о том, как изменились представления россиян о браке и детях за два последние десятилетия. Согласно этому опросу, подавляющее большинство россиян в настоящее время хотели бы иметь семью с тремя детьми.

Средние показатели ожидаемого и желаемого числа детей заметно выросли за 20 лет. В 2005 году среднее ожидаемое число детей составляло 1,9. В 2025 это число увеличилось до 3,2. Таким образом, репродуктивные идеалы стали более «многодетными», при этом готовность к их практической реализации также усилилась, хотя и в меньшей степени.

Расхождение между желаемым и ожидаемым числом детей указывает на репродуктивный разрыв: многие хотели бы иметь больше детей, чем считают реально возможным. В 2005 году этот разрыв составлял в среднем 0,5 ребёнка, в 2025 году — уже 0,8. Это говорит о сохраняющихся или даже усиливающихся барьерах к реализации семейных планов.

При этом репродуктивный оптимизм мужчин выше, чем у женщин: у мужчин ожидаемое число детей выросло с 2,0 до 2,6, желаемое — с 2,5 до 3,6. Женщины, напротив, остаются более сдержанными: ожидают 2,3 ребёнка, а желают — 2,8.

Наибольшее среднее желаемое количество детей наблюдается у людей среднего возраста (35−59 лет), тех, кто в расцвете сил или уже прошёл основной репродуктивный цикл. И этот показатель заметно вырос за 20 лет. Например, в группе 35—44 лет желаемое число выросло с 2,4 до 3,4, а у 45—59 лет — с 2,4 до 3,3. В старшем репродуктивном возрасте это и своего рода репродуктивное сожаление о нереализованных возможностях.

У молодежи (18—24 года) также выросло и желаемое (с 2,1 до 3,1), и ожидаемое число детей (с 1,9 до 2,4), что говорит об укреплении позитивного образа многодетной семьи среди молодежи.

Таким образо, за 20 лет в российском обществе выросло не только желаемое, но и ожидаемое число детей. Вместе с тем усиливается репродуктивный разрыв: общественные и личные идеалы становятся более «многодетными», но реализация этих установок сдерживается внешними обстоятельствами.

Русская линия