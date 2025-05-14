Известный украинский бизнесмен, политик и ктитор УПЦ в ответ на клевету в своей адрес пообещал раскрыть информацию о неприглядном поведении Зеленского и его окружения в начале военных действий в 2022 году…

Известный украинский политик, православный бизнесмен и ктитор Украинской Православной Церкви диакон Вадим Новинский 13 мая 2025 года выступил со специальным заявлением, в котором обвинил главу украинского режима Владимира Зеленского во лжи и клевете в свой адрес и пообещал подать на него в суд. Заявление было обнародовано на официальном сайте Вадима Новинского.

Зеленский, в частности, заявил, что Медведчук и Новинский в 2022 году якобы много раз передавали ему ультиматумы от России и лично от Владимира Путина. «Говоря напрямую со мной, по телефону, в самый сложный момент, когда мы были в блокаде, нам говорили, как надо сдавать территории, страну и так дальше, как куда мне надо бежать, иначе что меня не будет, моей семьи. То есть это долгая, долгая история. Таких ультиматумов было очень много, когда кто-то представлял интересы России, а именно Путина и давал соответствующие сигналы. Итак, все эти люди общались с Путиным и очень хотели представлять интересы Украины», — заявил Зеленский.

Параллельно с этим, информационные ресурсы, контролируемые Офисом президента Украины, начали распространять информацию о том, что в начале военных действий Медведчук и Новинский якобы склонял Зеленского к капитуляции.

«Во-первых, в течение войны я не вёл никаких переговоров, поскольку переговоры требуют определённого мандата и, не могут вестись каждым желающим, о чём хорошо известно господину Зеленскому, — заявил в ответ на это Вадим Новинский.

Во-вторых, хочу напомнить господину Зеленскому, что в первые дни войны, именно по его личной просьбе и, с ведома руководителей силовых структур и его ближайшего окружения, я действительно связывался с рядом лиц в Российской Федерации, согласовывая все свои действия с президентом Украины, помогая организовывать переговорный процесс украинской и российской групп в Гомеле.

Ни о каком предложении побега, капитуляции или других действиях с моей стороны речь не шла — предметом обсуждения была исключительно переговорная рамка, предшествующая встрече между делегациями Украины и России. Хочу напомнить господину Зеленскому мои слова, сказанные в те дни: «господин президент, перед вами стоят две главные задачи: вы должны сохранить жизни украинцев и сохранить украинскую государственность». Как показали три прошедших года, он не выполнил ни первого, ни второго задания.

В любом случае, я имею право требовать, чтобы записи моих телефонных разговоров с Владимиром Зеленским и другими участниками процесса, моя позиция и мои предложения были обнародованы — без купюр и искажений, что, к сожалению, стало нормой для нынешней власти.

В этой ситуации считаю, что Владимир Зеленский допустил абсолютное хамство и откровенную клевету в мой адрес. На протяжении всего этого времени, не хотел вспоминать о многих неприятных моментах, связанных с высшим руководством страны в первые дни войны, но заявления господина Зеленского заставляют меня раскрыть определенные детали, которые не делают чести ни ему, ни многим людям из его окружения.

В ближайшее время я решу, каким образом и когда я обнародую данные, свидетелем которых мне довелось быть. Также оставляю за собой право обратиться в суд с иском против Владимира Зеленского для защиты чести и достоинства от грубых и лживых обвинений в мой адрес".

Русская линия