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Сводка новостей от 14 мая 2025

Епископ Сафитский Димитрий осмотрел возрождающиеся храмы Мариуполя
Иерарх Антиохийской Православной Церкви стал первым зарубежным архиереем, который посетил Донецкую епархию, несмотря на продолжающиеся военные действия…

Епископ Сафитский Димитрий осмотрел возрождающиеся храмы Мариуполя8 мая 2025 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Донецкую епархию Русской Православной Церкви посетил иерарх Антиохийского Патриархата епископ Сафитский Димитрий, сообщает сайт Донецкой епархии.

Владыка начал свой визит с посещения Преображенского храма Мариуполя, полностью разрушенного в 2022 году и воссозданного всего за год. При входе в храм высокого гостя встретил настоятель прихода протоиерей Роман Разинков.

В храме владыку Димитрия приветствовал от имени жителей Православного Донбасса Высокопреосвященнейший Владимир, митрополит Донецкий и Мариупольский, а также воспитанники воскресной школы, которые вручили епископу Димитрию букет цветов и пропели пасхальные песнопения.

Правящий архиерей познакомил викария Аккарской митрополии с жизнью православных христиан на Донбассе, с особенностями церковной жизни в условиях боевых действий и возрождением разрушенных войной святынь.

Архипастырей сопровождали благочинные церковных округов Мариуполя и представители Правительства Донецкой Народной Республики.

Следующим пунктом посещения стал Свято-Успенский храм, также до основания разрушенный и отстроенный заново в кратчайшие сроки. У входа в храм архипастырей с традиционным караваем и букетом белых роз встретил настоятель иерей Валерий Кравченко.

После молитвы у святынь храма вниманию гостей была представлена фотовыставка, отражающая страшные страницы истории Свято-Успенской православной общины начала 2022 года, а также уцелевшие иконы, спасенные при разборе завалов.

Затем делегация направилась в Свято-Николаевский кафедральный собор, где пребывает ковчег с мощами святителя Игнатия Мариупольского. Преосвященные архиереи приложились к святыням храма и мощам святителя Игнатия. Архипастырскую молитву у святынь сопровождало пение сводного хора духовенства и певчих храмов города Мариуполя.

Особое впечатление на иерарха Антиохийского Патриархата произвело исполнение тропаря Пасхи на арабском языке — родном для владыки Димитрия.

В ходе визита епископ Димитрий вручал прихожанам иконы святого великомученика Георгия Победоносца.

Завершился визит братской трапезой, за которой состоялся обмен памятными подарками.

Митрополит Владимир вручил епископу Димитрию пасхальное яйцо и Мариупольскую икону Божией Матери.

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Епископ Сафитский Димитрий осмотрел возрождающиеся храмы Мариуполя
Иерарх Антиохийской Православной Церкви стал первым зарубежным архиереем, который посетил Донецкую епархию, несмотря на продолжающиеся военные действия...

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