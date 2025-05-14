Иерарх Антиохийской Православной Церкви стал первым зарубежным архиереем, который посетил Донецкую епархию, несмотря на продолжающиеся военные действия…

8 мая 2025 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Донецкую епархию Русской Православной Церкви посетил иерарх Антиохийского Патриархата епископ Сафитский Димитрий, сообщает сайт Донецкой епархии.

Владыка начал свой визит с посещения Преображенского храма Мариуполя, полностью разрушенного в 2022 году и воссозданного всего за год. При входе в храм высокого гостя встретил настоятель прихода протоиерей Роман Разинков.

В храме владыку Димитрия приветствовал от имени жителей Православного Донбасса Высокопреосвященнейший Владимир, митрополит Донецкий и Мариупольский, а также воспитанники воскресной школы, которые вручили епископу Димитрию букет цветов и пропели пасхальные песнопения.

Правящий архиерей познакомил викария Аккарской митрополии с жизнью православных христиан на Донбассе, с особенностями церковной жизни в условиях боевых действий и возрождением разрушенных войной святынь.

Архипастырей сопровождали благочинные церковных округов Мариуполя и представители Правительства Донецкой Народной Республики.

Следующим пунктом посещения стал Свято-Успенский храм, также до основания разрушенный и отстроенный заново в кратчайшие сроки. У входа в храм архипастырей с традиционным караваем и букетом белых роз встретил настоятель иерей Валерий Кравченко.

После молитвы у святынь храма вниманию гостей была представлена фотовыставка, отражающая страшные страницы истории Свято-Успенской православной общины начала 2022 года, а также уцелевшие иконы, спасенные при разборе завалов.

Затем делегация направилась в Свято-Николаевский кафедральный собор, где пребывает ковчег с мощами святителя Игнатия Мариупольского. Преосвященные архиереи приложились к святыням храма и мощам святителя Игнатия. Архипастырскую молитву у святынь сопровождало пение сводного хора духовенства и певчих храмов города Мариуполя.

Особое впечатление на иерарха Антиохийского Патриархата произвело исполнение тропаря Пасхи на арабском языке — родном для владыки Димитрия.

В ходе визита епископ Димитрий вручал прихожанам иконы святого великомученика Георгия Победоносца.

Завершился визит братской трапезой, за которой состоялся обмен памятными подарками.

Митрополит Владимир вручил епископу Димитрию пасхальное яйцо и Мариупольскую икону Божией Матери.

Русская линия