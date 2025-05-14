11 мая 2025 года в болгарском монастыре Зограф на Святой Горе Афон прошла церемония интронизации нового игумена — архимандрита Гавриила (Каратотева), избранного братией монастыря 12 апреля 2025 года, сообщает СПЖ.

Чин интронизации состоялся в соборном храме святого великомученика Георгия в присутствии игуменов и представителей афонских монастырей, собравшихся, чтобы молитвенно поддержать нового настоятеля.

Особое значение событию придало участие официальной болгарской делегации во главе с министром юстиции Георгом Георгиевым. Также на Афон прибыли министры сельского хозяйства, экономики, промышленности и дел молодежи Болгарии.

С греческой стороны в мероприятии участвовал заместитель министра внутренних дел по делам Македонии и Фракии Константинос Гулекас.

«Для болгарской государственной делегации было честью присутствовать и поздравить нового настоятеля болгарского монастыря Зограф. Это историческое событие имеет большое значение, поскольку обитель является одним из символов болгарской духовности», — отметил министр юстиции Георгиев по завершении церемонии.

После интронизации состоялась праздничная трапеза, на которой игумен Гавриил сердечно поблагодарил всех, кто почтил своим присутствием столь важный день в жизни монастыря.

Будущий игумен Зографа отец Гавриил (Каратотев), родился 11 декабря 1973 года в Софии. Он прибыл на Афон 20 декабря 1997-го, а ровно через год принял монашеский постриг. В 2003 году был рукоположен в сан иеромонаха.

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