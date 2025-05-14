Русская линия
Сводка новостей от 14 мая 2025

Монастырь Зограф на Святой Горе Афон возглавил архимандрит Гавриил (Каратотев)
На Святой Горе состоялась торжественная интронизация нового игумена болгарского монастыря…

На Святой Горе состоялась торжественная интронизация нового игумена болгарского монастыря11 мая 2025 года в болгарском монастыре Зограф на Святой Горе Афон прошла церемония интронизации нового игумена — архимандрита Гавриила (Каратотева), избранного братией монастыря 12 апреля 2025 года, сообщает СПЖ.

Чин интронизации состоялся в соборном храме святого великомученика Георгия в присутствии игуменов и представителей афонских монастырей, собравшихся, чтобы молитвенно поддержать нового настоятеля.

Особое значение событию придало участие официальной болгарской делегации во главе с министром юстиции Георгом Георгиевым. Также на Афон прибыли министры сельского хозяйства, экономики, промышленности и дел молодежи Болгарии.

С греческой стороны в мероприятии участвовал заместитель министра внутренних дел по делам Македонии и Фракии Константинос Гулекас.

«Для болгарской государственной делегации было честью присутствовать и поздравить нового настоятеля болгарского монастыря Зограф. Это историческое событие имеет большое значение, поскольку обитель является одним из символов болгарской духовности», — отметил министр юстиции Георгиев по завершении церемонии.

После интронизации состоялась праздничная трапеза, на которой игумен Гавриил сердечно поблагодарил всех, кто почтил своим присутствием столь важный день в жизни монастыря.

Будущий игумен Зографа отец Гавриил (Каратотев), родился 11 декабря 1973 года в Софии. Он прибыл на Афон 20 декабря 1997-го, а ровно через год принял монашеский постриг. В 2003 году был рукоположен в сан иеромонаха.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Епископ Сафитский Димитрий осмотрел возрождающиеся храмы Мариуполя
Иерарх Антиохийской Православной Церкви стал первым зарубежным архиереем, который посетил Донецкую епархию, несмотря на продолжающиеся военные действия...

Монастырь Зограф на Святой Горе Афон возглавил архимандрит Гавриил (Каратотев)
На Святой Горе состоялась торжественная интронизация нового игумена болгарского монастыря...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти преподобного Пафнутия Боровского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика