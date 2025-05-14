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Сводка новостей от 14 мая 2025

Митрополит Минский Вениамин: «Для любого общества семья — это основа основ, наследие рая, сохранившееся после грехопадения, образ Церкви»
В Минске открылся Международный форум «Семья — основа демографического потенциала государства»…

В Минске открылся Международный форум Семья – основа демографического потенциала государства13 мая 2025 года в Минске в Национальной библиотеке Беларуси открылся Международный форум «Семья — основа демографического потенциала государства», участники которого намерены обсудить вопросы укрепления статуса семьи и брака, защиты жизни до рождения и, как следствие, повышения рождаемости, сообщает официальный сайт Белорусского Экзархата Московского Патриархата.

Организаторами мероприятия выступили Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, Белорусская Православная Церковь, Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров».

Форум собрал священнослужителей, представителей Постоянных комиссий Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь; органов исполнительной власти, осуществляющих регулирование в сферах здравоохранения, образования, информации, государственной семейной и молодежной политики; Белорусского института стратегических исследований; врачей-акушеров-гинекологов и психологов предабортного консультирования государственных организаций здравоохранения; руководителей, сотрудников и студентов учреждений образования медицинского профиля. В зале также присутствовали учащиеся учреждений образования информационного и культурного профилей; просемейные блогеры; педагоги; члены общественных и молодежных объединений, а также победители республиканского конкурса социальных молодежных проектов «Молодежь Беларуси за жизнь, нравственность и семейные ценности»

Участники мероприятия обобщат положительный опыт работы Беларуси и России по улучшению демографической ситуации и поддержки семей, выработают дополнительные совместные шаги по внедрению новых инициатив для повышения рождаемости, защиты семьи и родительства.

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Караник. «Укрепление традиционных семейных ценностей, стимулирование рождения детей способствуют как безопасности страны, так и мировой стабильности в целом», — отметил чиновник.

Обращаясь к присутствующим, митрополит Минский и Заславский Вениамин указал, что за последние годы в Белоруссии сложилось много добрых традиций. Одна из них — празднование Дня семьи, который отмечается 15 мая. «Внимание, которое этот праздник привлекает к себе, оправдано. Ведь для любого общества семья — это основа основ, наследие рая, сохранившееся после грехопадения, образ Церкви, как об этом говорят молитвы из чина венчания», — сказал архипастырь.

«В то же время тематика нашего форума обусловлена и теми испытаниями, кризисными явлениями в сфере семейной жизни и деторождения, с которыми сталкиваются сейчас многие страны и Беларусь здесь — не исключение, — подчеркнул Предстоятель Белорусской Православной Церкви. — Негативный вклад вносят ценностные установки и стереотипы сознания, пропагандирующие отказ от вступления в брак и рождения детей, формирующие эгоизм и безудержное потребление. К сожалению, печальной остается ситуация с разводами. А ведь разрушение семьи имеет необратимые последствия для супругов, их детей и всего социума».

«Для формирования позитивных ценностных установок у нынешнего подрастающего поколения необходимы усилия как отдельно взятых семей, так и всего общества: нужны положительные примеры семейной жизни, целомудрия и верности, рождения и воспитания детей со стороны взрослых. Поэтому необходимо возрождать и утверждать нравственные ценности с помощью СМИ, социальной рекламы, кинематографа, литературы, искусства, подключать идеологический и воспитательный факторы», — акцентировал митрополит Вениамин.

Завершая выступление, Патриарший Экзарх подчеркнул, что Белорусская Православная Церковь всячески поддерживает такие инициативы и все усилия государства, направленные на осознание подрастающим поколением значимости семьи в жизни человека, защиты материнства и детства, повышения статуса семьи в обществе.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания по образованию, науке, культуре, и социальному развитию Сергей Сивец зачитал приветственное послание председательницы Совета Республики Натальи Кочановой.

Свой взгляд на улучшение демографической ситуации высказала гостья из России — заместительница председателя Государственной Думы Анна Кузнецова, которая предложила рассмотреть на уровне Союзного государства создание структур, комиссий, рабочих групп, которые занимались бы выработкой парадигм в сфере демографии.

В свою очередь министр труда и социальной защиты Наталья Павлюченко обратила внимание, что в Беларуси реализуется эффективная семейная политика, но и она требует постоянной корректировки. «Молодежи насаждаются такие чуждые понятия, как чайлдфри, идентичность к половой принадлежности», — констатировала Наталия Павлюченко, обратив внимание на то, что в Беларуси институт брака претерпевает определенные изменения. Увеличился средний возраст рождения детей, стало больше разводов — такие тенденции, по словам министра, повышают требования к государственной политике.

С приветственными словами к участникам форума также обратились председатель Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров» Андрей Зубенко, директор Департамента демографической и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Андрей Галкин, председатель Патриаршей комиссии Русской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов, руководитель Агентства социально-демографического развития кандидат социологических наук Григорий Сайфуллин.

В ходе форума состоялось торжественное награждение победителей республиканского конкурса социальных молодежных проектов «Молодежь Беларуси за жизнь, нравственность и семейные ценности».

В программе форума — интерактивный диалог «Стратегия демографического и семейного благополучия», круглый стол «Репродуктивное здоровье семьи как фактор национальной безопасности», дискуссия «Информационная политика и культурное пространство — совместная работа для демографической безопасности» и форум «Смысл. Жизнь. Будущее».

Русская линия

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В Минске открылся Международный форум «Семья — основа демографического потенциала государства»...

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