Викарий Черниговской епархии Украинской Православной Церкви архиепископ Любецкий Никодим прокомментировал возмутительный факт своего участия вместе с раскольниками и униатами в «экуменическом молебне», который прошёл 20 апреля в отобранном у верующих УПЦ Свято-Троицком соборе Чернигова. Архиерей отметил, что его участие в этом действе было его собственной инициативой, и он нисколько в этом не раскаивается, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на издание «Главком».

«Я сразу сказал, что мне прилетит или оттуда, или оттуда. Так оно теперь и есть. Потому что с одной стороны слышу, что это плюс (участие в совместном молебне), с другой, что это — минус. Мы собрались, почитали молитву за Украину. Каждый по очереди прочитал. Приложились к мощам, пообщались между собой. Приятно то, что нас (УПЦ МП) также позвали. Когда сейчас в Чернигове создали свой Совет церквей (по Распоряжению начальника Черниговской ОГА Вячеслава Чауса 27 февраля 2025 года был создан областной Совет Церквей), то нас на его заседание ни разу не звали. Но знаю, что они собираются, что-то решают. А здесь пригласили, что мы тоже люди, украинцы, можем помолиться. Потому что сейчас мы как вне закона, нас нигде нет, нас никуда не зовут», — отметил архиерей.

Архиепископ Никодим добавил, что не согласовывал своё участие ни с правящим епископом Черниговской епархии, ни с Предстоятелем УПЦ Блаженнейшим митрополитом Киевским и всей Украины Онуфрием. Он добавил, что в связи с тяжёлой болезнью митрополита Черниговского Амвросия, у него есть благословение руководить делами Черниговской епархии и самостоятельно принимать те или иные решения.

«Я вообще не знаю, знает ли митрополит Онуфрий о моём участии в молебне. Он — человек не медийный, в интернетах не сидит. У меня есть только информация о том, что батюшки спокойно к этому отнеслись. Они говорят так, как и я: если нас позвали, мы же тоже украинцы, тоже можем молиться. То есть такое мнение моё разделяют некоторые, с кем я говорил. Пока у меня есть благословение нашей митрополии самому все вопросы решать. Если что-то не могу на месте решить, звоню в митрополию уже в Киев», — добавил иерарх.

Таким образом, такие сослужения в Черниговской епархии УПЦ, похоже, продолжатся и данный молебен может оказаться не последним. В любом случае, судя по высказываниям владыки Никодима, который сейчас, как оказывается, практически самостоятельно руководит всей Черниговской митрополией, важнее то, что ему приятно, а не то, что допустимо или не допустимо по канонам.

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