Чиновники Госслужбы по этнополитике и свободе совести, согласно постановлению, начнут «проверять» приходы и епархии Украинской Православной Церкви на «аффилированность с Русской Православной Церковью»…

Кабинет министров Украины утвердил порядок, согласно которому будет реализовываться процесс имплементации антицерковного закона № 3894, направленного на запрет деятельности Украинской Православной Церкви. Согласно документу, Госслужба по этнополитике и свободе совести обязуется создать специальную группу, которая займётся «проверкой религиозных общин УПЦ» на предмет «аффилированности с Россией», сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на издание «Обозреватель».

«В соответствии с абзацем 8 статьи 30 Закона Украины „О свободе совести и религиозных организациях“ Кабинет Министров Украины постановляет: Утвердить Порядок проведения исследования по вопросу наличия признаков аффилированности религиозной организации с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена, который прилагается», — говорится в документе.

Процедура «проверки» может быть инициирована не только самой ГЭСС, но и органами власти, общественными организациями или гражданами. В ходе исследования ГЭСС может обращаться в государственные органы, использовать выводы религиоведов и открытые источники, в частности медиа, а также проводить опрос представителей религиозных организаций с фиксацией процесса. Это дает возможность шире взглянуть на вопрос и обеспечить полноту анализа, учитывая все аспекты, которые могут иметь влияние на религиозную жизнь страны.

Ранее глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский заявил о том, что из-за бюрократических несостыковок в правительстве, ГЭСС не может начать процесс проверки религиозных общин Украинской Православной Церкви на предмет аффилированности с Русской Православной Церковью. В связи с этим украинские чиновники решили утвердить порядок того, как ГЭСС должна бороться с УПЦ.

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