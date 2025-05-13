Гастроли театра имени Е.Б. Вахтангова официально отменили в Севастополе после того, как стало известно, что режиссёром двух из трёх постановок, которые театр привёз в Севастополь, является литовец Римас Туминас. Об этом в своём Телеграм-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.

«Принял решение об отмене спектаклей театра Вахтангова в Севастополе. Афиши уже сняли, деньги за билеты будут возвращены. Оказалось, что две из трех постановок, которые театр привез к нам, — режиссера Римаса Туминаса. Для тех, кто не знает: Римас после начала СВО говорил, что Москву надо бомбить, и хотел поставить спектакль „Мой друг Бандера“, но сам отправился к фашистскому кумиру», — написал глава Севастополя.

По словам Михаила Развожаева, «показывать спектакли предателя в патриотической столице России, в Севастополе», кощунственно. «Не понимаю и не принимаю выбор репертуара для гастролей, который сделал действующий директор театра Вахтангова. Руководству Департамента культуры и театра имени А.В. Луначарского также будут объявлены выговоры: нужно следить за тем, кто и с каким репертуаром приезжает в город», — заявил градоначальник.

«Не может быть двойной политики и оправдания такому в нашей стране, которая сражается сейчас за свои духовно-нравственные ценности каждый день», — подытожил Михаил Развожаев.

Русская линия