Отцы-келлиоты Святой Горы Афон выступили с открытым письмом против действий политического администратора Алкивиадиса Стефани, который начал процесс преследования и изгнания некоторых монахов из монашеской республики, сообщает СПЖ.

В своём обращении насельники Афона подчеркивают, что решение губернатора о применении санкций против монахов противоречит многовековым традициям Святой Горы. Они напомнили, что Афон — это «не просто географическая точка, а удел Богородицы», где монахи служат Христу, а не мирским властям:

«Подобно тому, как в вооруженных силах, постоянным членом которых вы были, существуют установленные правила для их организации и надлежащего функционирования, которым все обязаны следовать, так и в Афонском государстве святые отцы на протяжении веков установили священные каноны.

Мирянам в наше время стало привычным использовать неподобающие методы, нарушая установленные правила, чтобы продвигаться к высшим должностям. Вам, несомненно, известны из вашего собственного опыта способы и методы, необходимые для продвижения по карьерной лестнице. Однако НЕ забывайте, что эти подходы неприемлемы и неприменимы к монахам Святой Горы.

На Святой Горе монахи — воины Христа, призванные служить и защищать то, чему учил Сам Христос, нравится это некоторым ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫМ лицам или нет. Осознаете ли вы, где находитесь? Вы пришли не в какое-то обычное место, а на Святую Гору, в удел Богородицы. Царица и Правительница Афонского государства — наша Богородица, Матерь нашего Христа. Вы сами лично убедились, что наша Богородица жива и могущественна. Будучи командующим сухопутными войсками, вы удостоились пережить и увидеть силу Богородицы, когда Она спасла механика армейского вертолета, потерпевшего крушение в Сарантапоро близ Эласоны (19.04.2017). Неужели вы забыли это чудо?

Методы, которые вы как политический губернатор Святой Горы начали применять для изгнания неугодных насельников — вам и вашим руководителям — ОШИБОЧНЫ. Мы не ваши солдаты, не ваши сержанты, не ваши офицеры, не вещи, чтобы отвечать лишь «так точно» и «слушаюсь». Мы — свободные личности.

Как воины Христа, мы обладаем свободой религиозной совести, свободой слова, свободой выражения мнения, мужеством, и верно следуем примеру Богочеловека Иисуса Христа, который всегда смело говорил перед правителями мира сего.

Тактика преследований — с неопределенными клеветническими обвинениями в «тяжких проступках» — которую вы начали применять против монахов Святой Горы, неуместна. Возможно, подобное практиковалось в сухопутных войсках, где вы служили. Однако заблуждаетесь и вы, и ваши предполагаемые руководители. Вы имеете дело не с гражданскими лицами или военнослужащими, обладающими определенным образом мышления и поведения, известным вашим советникам, благодаря чему вам легко преследовать людей из-за предсказуемости их поведения.

В Афонском государстве монахи — воины Христа, которые не подчиняются вашим приказам, не принадлежат вам и не испытывают страха, ибо они боятся только Христа и Царицу Пресвятую Богородицу, Непобедимую Воеводу.

Хотим верить, что за этот короткий период вашего пребывания в должности политического губернатора вы это осознали! Если НЕТ, то полагаем, что вам следовало бы это понять.

Хотим уведомить вас, что как вы стремитесь узнать подробности о жизни каждого монаха, так будьте совершенно уверены, что и мы, монахи, с Божией помощью, осведомлены обо всех подробностях жизни и карьеры политических губернаторов, включая вас. ..И это вам тоже стоило бы понять.

Как святогорские отцы-келлиоты, мы признаем высшим административным органом на Святой Горе исключительно Священный Кинот.

Компетенция каждого политического губернатора, как и ваши полномочия, должна ограничиваться надзором за общественным порядком и безопасностью (согласно статье 3 Законодательного декрета 1926 года) в соответствии с Уставной Хартией (К.Х.А.О. 1924).. без вмешательства в церковные и духовные вопросы.

Повторяем вам, что мы не боимся. Боимся только Христа! Было бы благоразумно и вам бояться правосудия нашего Предводителя и Господа Иисуса Христа".

Святогорские отцы-келлиоты.

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