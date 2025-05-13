Русская линия
Сводка новостей от 13 мая 2025

Насельники Афона призвали остановить постыдную практику изгнания неугодных монахов со Святой Горы
При афонском губернаторе Алкивиадисе Стефани данная мера, сопровождающаяся клеветническими обвинениями монахов в «тяжких проступках», получила большое распространение…

Алкивиадис СтефанисОтцы-келлиоты Святой Горы Афон выступили с открытым письмом против действий политического администратора Алкивиадиса Стефани, который начал процесс преследования и изгнания некоторых монахов из монашеской республики, сообщает СПЖ.

В своём обращении насельники Афона подчеркивают, что решение губернатора о применении санкций против монахов противоречит многовековым традициям Святой Горы. Они напомнили, что Афон — это «не просто географическая точка, а удел Богородицы», где монахи служат Христу, а не мирским властям:

«Подобно тому, как в вооруженных силах, постоянным членом которых вы были, существуют установленные правила для их организации и надлежащего функционирования, которым все обязаны следовать, так и в Афонском государстве святые отцы на протяжении веков установили священные каноны.

Мирянам в наше время стало привычным использовать неподобающие методы, нарушая установленные правила, чтобы продвигаться к высшим должностям. Вам, несомненно, известны из вашего собственного опыта способы и методы, необходимые для продвижения по карьерной лестнице. Однако НЕ забывайте, что эти подходы неприемлемы и неприменимы к монахам Святой Горы.

На Святой Горе монахи — воины Христа, призванные служить и защищать то, чему учил Сам Христос, нравится это некоторым ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫМ лицам или нет. Осознаете ли вы, где находитесь? Вы пришли не в какое-то обычное место, а на Святую Гору, в удел Богородицы. Царица и Правительница Афонского государства — наша Богородица, Матерь нашего Христа. Вы сами лично убедились, что наша Богородица жива и могущественна. Будучи командующим сухопутными войсками, вы удостоились пережить и увидеть силу Богородицы, когда Она спасла механика армейского вертолета, потерпевшего крушение в Сарантапоро близ Эласоны (19.04.2017). Неужели вы забыли это чудо?

Методы, которые вы как политический губернатор Святой Горы начали применять для изгнания неугодных насельников — вам и вашим руководителям — ОШИБОЧНЫ. Мы не ваши солдаты, не ваши сержанты, не ваши офицеры, не вещи, чтобы отвечать лишь «так точно» и «слушаюсь». Мы — свободные личности.

Как воины Христа, мы обладаем свободой религиозной совести, свободой слова, свободой выражения мнения, мужеством, и верно следуем примеру Богочеловека Иисуса Христа, который всегда смело говорил перед правителями мира сего.

Тактика преследований — с неопределенными клеветническими обвинениями в «тяжких проступках» — которую вы начали применять против монахов Святой Горы, неуместна. Возможно, подобное практиковалось в сухопутных войсках, где вы служили. Однако заблуждаетесь и вы, и ваши предполагаемые руководители. Вы имеете дело не с гражданскими лицами или военнослужащими, обладающими определенным образом мышления и поведения, известным вашим советникам, благодаря чему вам легко преследовать людей из-за предсказуемости их поведения.

В Афонском государстве монахи — воины Христа, которые не подчиняются вашим приказам, не принадлежат вам и не испытывают страха, ибо они боятся только Христа и Царицу Пресвятую Богородицу, Непобедимую Воеводу.

Хотим верить, что за этот короткий период вашего пребывания в должности политического губернатора вы это осознали! Если НЕТ, то полагаем, что вам следовало бы это понять.

Хотим уведомить вас, что как вы стремитесь узнать подробности о жизни каждого монаха, так будьте совершенно уверены, что и мы, монахи, с Божией помощью, осведомлены обо всех подробностях жизни и карьеры политических губернаторов, включая вас. ..И это вам тоже стоило бы понять.

Как святогорские отцы-келлиоты, мы признаем высшим административным органом на Святой Горе исключительно Священный Кинот.

Компетенция каждого политического губернатора, как и ваши полномочия, должна ограничиваться надзором за общественным порядком и безопасностью (согласно статье 3 Законодательного декрета 1926 года) в соответствии с Уставной Хартией (К.Х.А.О. 1924).. без вмешательства в церковные и духовные вопросы.

Повторяем вам, что мы не боимся. Боимся только Христа! Было бы благоразумно и вам бояться правосудия нашего Предводителя и Господа Иисуса Христа".

Святогорские отцы-келлиоты.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Царь Давид: «блажен муж, иже не иде на совет нечестивых». Архиепископ Любецкий Никодим: «приятно то, что нас также позвали»
Викарий Черниговской епархии Украинской Православной Церкви, принявший участие вместе с раскольниками и униатами в молебне в отобранном у верующих УПЦ храме, нисколько не раскаивается в своём поступке...

Зеленский пригласил папу Римского Льва посетить Украину
Если такой визит состоится, это будет означать фактическое одобрение новым главой Ватикана гонений на Украинскую Православную Церковь...

Правительство Украины утвердило порядок запрета Украинской Православной Церкви
Чиновники Госслужбы по этнополитике и свободе совести, согласно постановлению, начнут «проверять» приходы и епархии Украинской Православной Церкви на «аффилированность с Русской Православной Церковью»...

Насельники Афона призвали остановить постыдную практику изгнания неугодных монахов со Святой Горы
При афонском губернаторе Алкивиадисе Стефани данная мера, сопровождающаяся клеветническими обвинениями монахов в «тяжких проступках», получила большое распространение...

В Крыму не намерены терпеть русофобов
Власти Севастополя отменили спектакли театра имени Вахтангова из-за режиссёра-русофоба Римаса Туминаса...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти Святителя Игнатия (Брянчанинова); также мы вспоминаем профессора Д.В.Болдырева и писателя С.Т.Аксакова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика