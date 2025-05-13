Русская линия
Сводка новостей от 13 мая 2025

Зеленский пригласил папу Римского Льва посетить Украину
Если такой визит состоится, это будет означать фактическое одобрение новым главой Ватикана гонений на Украинскую Православную Церковь…

Владимир Зеленский12 мая 2025 года глава безбожного украинского режима Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с новоизбранным папой Римским Львом XIV пригласил его совершить визит на Украину, сообщает RT.

«Такой визит принёс бы настоящую надежду всем верующим, всем нашим людям», — написал Зеленский в своем Телеграм-канале.

Глава украинского режима обсудил с папой «необходимость достижения справедливого мира, «освобождение пленных и возвращение украинских детей домой».

«Это был наш первый разговор, но уже очень тёплый и действительно предметный, — написал он. — Мы договорились оставаться на связи и запланировать личную встречу в ближайшем будущем».

Ранее Папа Римский Лев XIV выступил с призывом к установлению мира на Украине, в Секторе Газа и на границе Индии и Пакистана.

Как сообщает итальянская пресса, в Ватикане рассматривают три страны, которые новый глава Католической церкви может посетить в ближайшее время, — это Турция, Перу и Украина.

В случае с Украиной, мнения УПЦ по данному вопросу ни на Банковой, ни в самом Ватикане спрашивать не собираются. А это означает, что в нынешних условиях такой визит будет фактически означать полное одобрение Ватиканом антицерковных действий режима Зеленского и гонений на православных верующих на Украине.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Царь Давид: «блажен муж, иже не иде на совет нечестивых». Архиепископ Любецкий Никодим: «приятно то, что нас также позвали»
Викарий Черниговской епархии Украинской Православной Церкви, принявший участие вместе с раскольниками и униатами в молебне в отобранном у верующих УПЦ храме, нисколько не раскаивается в своём поступке...

Зеленский пригласил папу Римского Льва посетить Украину
Если такой визит состоится, это будет означать фактическое одобрение новым главой Ватикана гонений на Украинскую Православную Церковь...

Правительство Украины утвердило порядок запрета Украинской Православной Церкви
Чиновники Госслужбы по этнополитике и свободе совести, согласно постановлению, начнут «проверять» приходы и епархии Украинской Православной Церкви на «аффилированность с Русской Православной Церковью»...

Насельники Афона призвали остановить постыдную практику изгнания неугодных монахов со Святой Горы
При афонском губернаторе Алкивиадисе Стефани данная мера, сопровождающаяся клеветническими обвинениями монахов в «тяжких проступках», получила большое распространение...

В Крыму не намерены терпеть русофобов
Власти Севастополя отменили спектакли театра имени Вахтангова из-за режиссёра-русофоба Римаса Туминаса...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти Святителя Игнатия (Брянчанинова); также мы вспоминаем профессора Д.В.Болдырева и писателя С.Т.Аксакова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика