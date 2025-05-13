Если такой визит состоится, это будет означать фактическое одобрение новым главой Ватикана гонений на Украинскую Православную Церковь…

12 мая 2025 года глава безбожного украинского режима Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с новоизбранным папой Римским Львом XIV пригласил его совершить визит на Украину, сообщает RT.

«Такой визит принёс бы настоящую надежду всем верующим, всем нашим людям», — написал Зеленский в своем Телеграм-канале.

Глава украинского режима обсудил с папой «необходимость достижения справедливого мира, «освобождение пленных и возвращение украинских детей домой».

«Это был наш первый разговор, но уже очень тёплый и действительно предметный, — написал он. — Мы договорились оставаться на связи и запланировать личную встречу в ближайшем будущем».

Ранее Папа Римский Лев XIV выступил с призывом к установлению мира на Украине, в Секторе Газа и на границе Индии и Пакистана.

Как сообщает итальянская пресса, в Ватикане рассматривают три страны, которые новый глава Католической церкви может посетить в ближайшее время, — это Турция, Перу и Украина.

В случае с Украиной, мнения УПЦ по данному вопросу ни на Банковой, ни в самом Ватикане спрашивать не собираются. А это означает, что в нынешних условиях такой визит будет фактически означать полное одобрение Ватиканом антицерковных действий режима Зеленского и гонений на православных верующих на Украине.

Русская линия