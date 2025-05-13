Зеленский пригласил папу Римского Льва посетить Украину
Если такой визит состоится, это будет означать фактическое одобрение новым главой Ватикана гонений на Украинскую Православную Церковь…
12 мая 2025 года глава безбожного украинского режима Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с новоизбранным папой Римским Львом XIV пригласил его совершить визит на Украину, сообщает RT.
«Такой визит принёс бы настоящую надежду всем верующим, всем нашим людям», — написал Зеленский в своем Телеграм-канале.
Глава украинского режима обсудил с папой «необходимость достижения справедливого мира, «освобождение пленных и возвращение украинских детей домой».
«Это был наш первый разговор, но уже очень тёплый и действительно предметный, — написал он. — Мы договорились оставаться на связи и запланировать личную встречу в ближайшем будущем».
Ранее Папа Римский Лев XIV выступил с призывом к установлению мира на Украине, в Секторе Газа и на границе Индии и Пакистана.
Как сообщает итальянская пресса, в Ватикане рассматривают три страны, которые новый глава Католической церкви может посетить в ближайшее время, — это Турция, Перу и Украина.
В случае с Украиной, мнения УПЦ по данному вопросу ни на Банковой, ни в самом Ватикане спрашивать не собираются. А это означает, что в нынешних условиях такой визит будет фактически означать полное одобрение Ватиканом антицерковных действий режима Зеленского и гонений на православных верующих на Украине.