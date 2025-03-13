Иерарх Болгарской Православной Церкви митрополит Пловдивский Николай, ранее метивший в Болгарские Патриархи и сослуживший украинским раскольникам на Фанаре, продолжает вести себя неподобающим образом к избранному Предстоятелю Болгарской Православной Церкви Святейшему Патриарху Даниилу, устраивая против него то одну, то другую провокации. Причём в этом его явно поддерживают в Константинопольском Патриархате.

Ранее владыка Николай уже отметился целым рядом недостойных поступков, чем вызвал негодование болгарских верующих и вынужден был снять свою кандидатуру с выборов в Патриархи. Но он и в страшном сне не мог предположить, что Болгарским Предстоятелем станет митрополит Даниил, известный своей принципиальной канонической позицией в отношении украинских раскольников. А потому теперь Пловдивский архиерей старается оспорить авторитет и власть Болгарского Патриарха Даниила, вмешиваясь в межправославные дела, а то и устраивая откровенные нападки на Патриарха при помощи подручных ему клириков.

Очередная провокация и вызов Патриарху Даниилу со стороны Пловдивском митрополии последовала буквально на днях. 9 марта 2025 года во время Литургии митрополит Николай возвёл лишённого сана Русской Православной Церковью бывшего игумена Петра Еремеева в сан «архимандрита», сообщает Телеграм-канал «Правблог».

Выяснилось, что извергнутый из священного сана Еремеев подал апелляцию в Константинопольский Патриархат. Константинопольский Патриарх Варфоломей тут же признал решение Церковного суда Русской Православной Церкви «недействительным» (как он это делает со всеми беглецами из Москвы), и с апреля 2024 года монах являлся «клириком» фанарской структуры. В мае Еремеев принял решение перейти в клир Болгарской Православной Церкви, и теперь владыка Николай использует его против Патриарха Даниила и Московского Патриархата.

Подводя итоги, можно сказать, что вражда Пловдивского архиерея против своего Предстоятеля настолько велика, что он готов ситуативно признать даже особые права Фанара вмешиваться в дела других Поместных Православных Церквей и восстанавливать лишённых сана клириков. Очевидно, что владыка Николай всё ещё надеется при помощи сильных мира сего занять главенствующее место в Болгарском Патриархате, а потому продолжает выслуживаться и совершать выпады против Русской Православной Церкви.

Прежние неудачи его ничему не научили, и, похоже, он всё ещё считает «случайностью» тот факт, что при всём своём административном ресурсе, старании и поддержке Фанара, он так и не стал Болгарским Предстоятелем. Так происходит, когда архиерей забывает, что истинным главой Церкви является Христос и без Него в ней ничего не происходит.

Русская линия