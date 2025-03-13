12 марта 2025 года на собрании духовенства Черкасской епархии митрополит Феодосий привёл статистику церковной жизни епархии, которая ранее не сообщалась и касается давления на духовенство Украинской Православной Церкви со стороны раскольников и украинских чиновников, сообщает СПЖ.

По данным владыки Феодосия, несмотря на открытые гонения и откровенную дискриминацию, из 200 клириков Черкасской епархии к раскольникам из «ПЦУ» ушли лишь 15 человек. В то же время, за последний период было рукоположено 30 священников. Таким образом, за время фактических гонений, клир епархии только увеличился. Архиерей сказал, что гордится стойкостью и мужеством черкасского духовенства.

Говоря об ушедших клириках, владыка обратил внимание, что в расколе они очень меняются. «Становятся агрессивными, начинают даже писать доносы в СБУ на меня лично, на своих собратьев. Приходят свидетельствовать в суды, некоторые даже иски в суды подают, и судиться приходят, и в глаза смотрят. Что с вами случилось, люди? Священники?», — сказал архиерей.

При этом митрополит Феодосий уверен, что большая часть тех, кто ушёл — вернётся. Два таких клирика уже выразили желание вернуться, на что владыка поставил им условие сделать это публично. «Вы ушли громко, соблазн внесли в паству. Пожалуйста, публично возвращайтесь. Публично возвращайтесь. Такое условие. Думают, размышляют», — рассказал архипастырь, не называя имен этих священников ради их безопасности.

Также он привел в пример священника Андрея Шимановича, который нашёл в себе мужество вернуться в родную Церковь в самый тяжёлый для неё период.

В завершение архипастырь выразил уверенность, что, как и во времена иконоборчества, время гонений закончится в один момент. «Утром мы проснёмся в другом обществе, и всё будет на своих местах. И уйдём в свои открытые, распахнутые храмы, вернутся наши прихожане и всё будет хорошо. Но до того нужно потерпеть», — призвал архиерей своё духовенство и паству.

Русская линия