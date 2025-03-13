В Минске увековечили память воинов Русской Императорской армии, погибших во время Первой мировой войны

12 марта 2025 года Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин совершил на военном кладбище у храма святого благоверного князя Александра Невского в Минске освящение мемориала на месте братского захоронения воинов Русской Императорской армии, погибших в 1915 году во время Первой мировой войны. Крест был установлен Российским военно-историческим обществом, сообщает официальный сайт Белорусского Экзархата.

Ранее подобные мемориалы по инициативе общества появились во многих российских городах, а также в Сербии, Словении, и Франции, где героически сражались воины Русского экспедиционного корпуса.

Митрополиту Вениамину сослужили благочинный 3-го Минского городского округа, настоятель прихода храма в честь святого благоверного великого князя Александра Невского протоиерей Николай Коржич и клирик прихода храма протоиерей Дмитрий Хорошко. Диаконский чин возглавил протодиакон Владимир Назаров. Богослужебные песнопения исполнил приходской хор под управлением регента Сергея Смольского.

На церемонии присутствовали помощник Президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский; помощник Президента Республики Беларусь, инспектор по городу Минску Юрий Фролов; Атташе по вопросам обороны при Посольстве РФ Александр Пащенко и другие почетные гости.

По завершении чина освящения собравшиеся возложили цветы к памятнику погибшим воинам.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин в своем архипастырском слове рассказал, что память о могиле, на которой теперь установлен крест, хранилась среди многих поколений прихожан храма святого благоверного князя Александра Невского. В том числе хранителем истории воинов был ныне покойный настоятель храма — участник партизанского движения в годы Великой Отечественной войны протоиерей Виктор Бекаревич.

«Сегодня, находясь здесь, мы воздаем долг исторической памяти героям Первой мировой войны и можем сказать: имена ваши неизвестны, но подвиг ваш бессмертен. И пусть бессмертные души ваши упокоятся в тишине, покое и навсегда сохранится память о вас в наших сердцах», — отметил Владимир Мединский.

В завершение церемонии, в знак благодарности за сохранение исторической памяти Патриарший Экзарх передал в дар Владимиру Мединскому икону святого благоверного князя Александра Невского. Заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко и советник Посольства России в Беларуси Сергей Афонин были награждены медалями святителя Кирилла Туровского.

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