Выставка приурочена к 25-летию канонизации новомучеников на Поместном Соборе 2000 года и призвана показать значимость их подвига для Церкви и общества…

9 марта 2025 года в Твери открылась выставка «Русская Голгофа. 1922−1925», организованная мемориальным научно-просветительским центром «Бутово» в сотрудничестве с Тверской митрополией, Церковно-общественным советом по увековечению памяти новомучеников и исповедников Тверской земли и Комиссией по богослужению и канонизации святых Тверской епархии, сообщает Седмица.Ru.

На открытии выставки присутствовали митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, благочинные и клирики Тверской епархии, игумении женских монастырей и руководители образовательных организаций Тверской епархии, а также и.о. ректора ТвГУ С.Н. Смирнов и директор Института педагогического образования и социальных технологий ТвГУ И.Д. Лельчицкий.

Экспозиция приурочена к 25-летию канонизации новомучеников на Поместном Соборе 2000 года, 100-летию блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, и Году осмысления подвига новомучеников в Тверской епархии.

Митрополит Амвросий приветствовал первых зрителей выставки. «Новомученики и исповедники — это тема, очень важная и актуальная для всех нас. К сожалению, она ещё находится под спудом, ещё не вышла на поверхность, и поэтому от нас, священнослужителей и представителей науки, представителей образовательных учреждений, конечно, зависит то, как эта тема будет дальше раскрываться и осмысляться. Через призму истории новомучеников и исповедников Церкви Русской совсем по-другому узнается история нашего Отечества в XX веке; история, которая ещё имеет много неподнятых пластов», — отметил владыка.

С лекцией о новомучениках и репрессиях против духовенства XX века выступил директор музея «Бутово», член Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской Игорь Гарькавый. Затем для участников открытия экспозиции была проведена экскурсия, во время которой им подробно рассказали об экспонатах выставки и их историческом контексте.

В завершение владыка Амвросий поблагодарил И. Гарькавого за выступление и осмотрел стенды, посвященные новомученикам.

Посетителей познакомили с уникальными архивными материалами о периоде 1922−1925 годов, о личности Патриарха Тихона и о том, как Церковь противостояла обновленческому движению. Впервые в Твери представлены подлинные личные вещи новомучеников Тверской земли, а также редкие документы и фотографии, отражающие трагические и одновременно героические страницы недавней истории.

Экспозиция призвана показать значимость подвига новомучеников для современной Церкви и общества. В ходе посещения гости смогут не только узнать новые факты об истории Русской Церкви, но и задуматься о том, почему для верующих так важно помнить о трагических событиях прошлого и почитать тех, кто своей верностью и любовью к ближнему содействовал возрождению духовной жизни в стране.

Выставка продлится до 30 марта. Она будет открыта ежедневно с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Тверь, набережная реки Лазури, дом 9а.

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