В церковной жизни Абхазии, которая является канонической территорией Грузинского Патриархата, но де факто живёт самостоятельно и пользуется поддержкой Русской Православной Церкви, происходят существенные перемены.

В результате грузино-абхазской войны 1992−1993 годов священнослужители Грузинской Церкви, в юрисдикции которой находилась Абхазия, вынуждены были покинуть эти земли, а окормление обездоленной паствы с тех пор фактически осуществлял Московский Патриархат. По негласной договоренности Москвы и Тбилиси абхазы получали духовное образование в Московских духовных школах и рукополагались архиереями Русской Православной Церкви, однако в Москве неоднократно подчёркивали, что Абхазия является канонической территорией Грузинского Патриархата.

В 2009 году на собрании духовенства Абхазии управляющий бывшей Сухумо-Абхазской епархией Грузинской Церкви протоиерей-абхаз Виссарион Аплиа в одностороннем порядке провозгласил автокефалию Абхазской поместной церкви с двумя кафедрами — Сухумской и Пицундской и обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси с просьбой признать независимость Абхазской церкви. Несмотря на многочисленные просьбы абхазского духовенства, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл был непреклонен и подчеркнул, что решение церковных проблем в Абхазии возможно только на основе канонов и при непосредственном участии Грузинской Патриархии.

В результате среди абхазов стало расти недовольство позицией Москвы, и в мае 2011 года в Абхазии участниками Церковно-народного собрания была создана ещё одна «митрополия» с кафедрой в Новом Афоне, целью которой была провозглашена «независимая Абхазская церковь». Собрание было созвано молодыми абхазскими священнослужителями о. Дорофеем (Дбар) и о. Андреем (Ампар), которые решили искать признания своей «юрисдикции» не в Москве или Тбилиси, а в Константинополе.

В связи с этим они предприняли поездку в Турцию, где в качестве простых паломников были приняты Константинопольским Патриархом. Позднее Патриарх Варфоломей дал разъяснения по поводу этой встречи. В Константинополе настаивали, что встреча была неофициальной, и абхазской делегации, после многих просьб об аудиенции, как любому желающему христианину, была дана возможность встретиться с Варфоломеем. При этом подчеркивалось, что Абхазия является канонической территорией Грузинской Православной Церкви.

Ранее епископ Майкопский и Адыгейский Тихон за раскольнические действия запретил в служении отца Дорофея и отца Андрея, которые являются заштатными клириками Майкопской епархии Русской Церкви, где получили священный сан.

Московский Патриархат летом 2011 года уведомил об этих событиях Константинопольского Патриарха в официальном письме по существующей практике, дабы отца Дорофея не допускали к совершению священнодействий, если он появится в пределах Константинопольской Церкви.

В 2012 году о. Дорофей (Дбар) и о. Андрей (Ампар) заявили о своем полном уходе в раскол и разрыве всех отношений с Русской и Грузинской Церквами, за что вскоре официально были извержены из сана священноначалием Русской Православной Церкви.

С тех пор в России о них ничего не было слышно. Но вот из Абхазии пришли добрые вести — наместник Ново-Афонского монастыря иеродиакон Давид (Сарсания), который в 2013 году примкнул к абхазским раскольникам, решил принести покаяние и вернуться в состав Абхазской Церкви во главе с отцом Виссарионом Аплиа, сообщает Телеграм-канал центра «Хризма».

Кстати, он, как и отец Виссарион, был рукоположен в Грузинском Патриархате и продолжает формально оставаться клириком Грузинской Православной Церкви, поскольку грузинское священноначалие не стало принимать в отношении них никаких канонических прещений. И хотя церковная жизнь в Абхазии ещё очень далека от канонической, есть надежда, что ситуация будет исправляться, поскольку «Священная митрополия Абхазии» начала терять своих сторонников.

Если же говорить непосредственно о поступке отца Давида, то принести покаяние в расколе — это дело крайне непростое, которое требует большого смирения и мужества, а потому подобные шаги иеродиакона можно только приветствовать. Тем более, что отец Давид вскоре после покаяния также призвал главу «Священной митрополии Абхазии» «архимандрита» Дорофея (Дбара) к «признанию ошибочности избранного пути и шага навстречу к единству со всей православной паствой Абхазии».

Русская линия