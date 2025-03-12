Вчера, 11 марта 2025 года, исполнилось 180 лет со дня рождения великого русского Государя, Царя-Миротворца Александра III. Миротворцем его в народе заслуженно нарекли потому, что в период его правления Российская империя не вела войн, удерживая мировое сообщество от новых кровопролитий.

Государь сосредоточил всё своё внимание на внутренней жизни России, и многое сделал для её развития. Не случайно в царствование Императора Николая II на Знаменской площади в столице империи — Санкт-Петербурге — был установлен памятник Александру III, как основателю Великого Сибирского пути. Согласно этому проекту, монументы Государю должны были появиться также в Иркутске и Владивостоке.

Однако, заслуги Царя-Миротворца в советские годы были забыты. В наше время об основателе Великого Сибирского пути почему-то тоже предпочитают не вспоминать. Иначе сложно объяснить, почему власти города на Неве до сих пор положительно не решили вопрос возвращения знаменитого конного памятника Александру III работы Паоло Трубецкого на его законное место — площадь перед Московским вокзалом города на Неве. Уж кто-кто, а Император Александр III, заслужил, чтобы его памятник стоял у начала пути в Москву.

В своё время жители блокадного Ленинграда ценой больших усилий и жертв, смогли бережно сохранить этот монумент. И это, несмотря на военное время и голодные годы. Для чего же всё это было, если сейчас памятник стоит всеми забытый, без постамента за забором напротив Мраморного дворца? Городская общественность бьёт тревогу — памятник стремительно разрушается, но никому и дела нет. В который раз приходится удивляться глухоте и слепоте нынешних властей города на Неве. Петербургские чиновники упорно не замечают этот постыдный факт нашей действительности.

Обращаюсь к руководителю Российского исторического общества С.Е. Нарышкину, президенту Российского военно-исторического общества В.Р. Мединскому, губернатору Санкт-Петербурга А.Д. Беглову с призывом вернуть памятник Царю-Миротворцу на его законное место.

Таким образом, в первозданном виде будет восстановлена историческая цепочка памятников великим русским самодержцам, некогда украшавшая Невский проспект — монумент Александру III (работы Паоло Трубецкого), Императрице Екатерине II (скульптора Александра Опекушина) и Государю Николаю I (Петра Колдта).

Что же касается обелиска «Городу-герою Ленинграду», установленному в советские годы на площади Восстания, то ему можно найти другое подходящее место.

Александр Алекаев, вице-президент Скобелевского комитета