Документы о праве собственности на колокольню были переданы Архиерейскому подворью — Введенской церкви бывшего Свято-Троицкого Макарьева монастыря Калязина…

Митрополит Тверской Амвросий: Возвращение знаменитой Калязинской колокольни Русской Православной Церкви — это важный шаг на пути духовного возрождения Тверской земли

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий приветствовал решение российских властей вернуть Русской Православной Церкви знаменитую Калязинскую колокольню затопленного некогда в советские годы Никольского собора. Документы о праве собственности на колокольню были переданы настоятелю Архиерейского подворья — Введенской церкви бывшего Свято-Троицкого Макарьева монастыря Калязина иеромонаху Амвросию (Желябовскому), сообщает пресс-служба Тверской епархии.

По словам правящего архиерея Тверской митрополии, колокольня — это «единственное, что осталось от когда-то величественных храмовых ансамблей Калязина, среди которых находился и знаменитый Свято-Троицкий Макарьев монастырь, один из духовных и культурных центров древней Тверской земли».

«Сегодня знаменитая Калязинская колокольня по праву остается одной из главных духовных, культурных и туристических доминант региона. Её передача Тверской епархии Русской Православной Церкви в ведение зарождающегося на острове монастыря — это не просто возвращение исторической святыни, но и важный шаг на пути духовного восстановления нашей земли», — заявил архипастырь.

Митрополит Амвросий с радостью отметил, что «монастырь, некогда разоренный и затопленный, снова становится местом молитвы, монашеских подвигов и окормления людей». «Колокольня, пережившая века и сохранившая свой облик среди вод, стала не только напоминанием о прошлом, но и надеждой на будущее. Мы молимся о том, чтобы на этом месте вновь звучали молитвы и колокольный звон, возглашая вечные истины о вере нашего народа и возрождении древней и великой земли».

В колокольне Никольского собора Калязина на Волге каждый четверг в 12 часов совершается молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Молебен совершает настоятель Архиерейского подворья — Введенской церкви иеромонах Амвросий (Желябовский). Для всех желающих помолиться в Калязинской колокольне на воде от берега курсирует бесплатный паром.

Колокольня в Калязине была построена в 1800 году как часть Никольского собора Николо-Жабенского женского монастыря.

На её месте в старину стоял монастырь, носивший имя Николы на Жабне. Ещё в XIV веке, когда вся Никольская слобода состояла из нескольких десятков дворов, уже была в нём деревянная церковь во имя святителя Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца, покровителя мореходов и рыбаков. С возникновением в ХV веке на левом берегу Волги Троицкого монастыря Никольская обитель прекратила своё существование.

Церковь во имя Николая Чудотворца за свою многовековую историю много раз обновлялась и перестраивалась.

В завершение ансамбля Никольского собора на средства прихожан была возведена каменная колокольня. Она была построена умельцами — крестьянами помещика В.Ф. Ушакова.

Высота колокольни — 74,5 метра. Звонницу колокольни составляли одиннадцать колоколов. Древнейший из них был «вылит при державе Ея Императорского Величества Анны Иоанновны Самодержицы Всероссийской в Сибири на Невьянских железных Господина Дворянина Акинфия Демидова заводах 1738 года весу 51 пуд 11 фунтов. Лил мастер Яков Гаряев».

В колокольне помещалась свечная лавочка. Над звонницей в купольной части колокольни в начале ХХ века были установлены механические куранты.

В 40-х годах XX века при постройке Угличской ГЭС и создании на Волге Угличского водохранилища часть Калязина попала в зону затопления. Никольский собор с колокольней тоже оказались окружены водой. Собор разобрали, а колокольню решили оставить в качестве маяка.

Она стала местной достопримечательностью, известной по всей России.

В ходе реставрационных работ в 2021 году был укреплен фундамент, восстановлены фасады и интерьеры церкви, отреставрирован крест. У колокольни появилась подсветка по периметру каждого яруса, которая автоматически зажигается с наступлением темноты; установлены часы, колокола.

При восстановлении креста реставраторами были обнаружены сохранившиеся на нем исторические надписи о людях, которые участвовали в его освящении и установке 29 августа 1893 года.

В июне 2023 года был подписан договор о безвозмездном использовании колокольни Архиерейским подворьем — Введенской церковью Калязина.

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