Сегодня на центральной площади города Суджи Курской области, который ещё несколько дней назад был под полным контролем украинской армии, был поднят российский фланг, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Подразделения группировки войск «Север», в которую входит 11-я бригада, также освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный и целый ряд других поселений Курской области.

Рано утром 6 августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стала Суджа. Поэтому город использовался как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих сёлах и посёлках.

Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они начали масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие.

Украинские власти рассчитывали, что захват российских земель поможет им упрочить свои позиции во время возможных переговоров, однако, с тех пор никаких переговоров так и не началось. Поэтому сегодня можно уже констатировать, что все планы Зеленского по этому поводу полностью провалились.

Русская линия