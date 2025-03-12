Украинские националисты остались крайне недовольны тем, что глава «ПЦУ» не попытался прервать службу, когда на Фанара провозглашали «многая лета» главе Московского Патриархата…

9 марта 2025 года, в первое воскресенье Великого поста, на Фанаре глава украинских раскольников Епифаний Думенко вместе с Константинопольским Патриархом Варфоломеем за литургией помолился о долголетии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, что вызвало возмущение среди украинских националистов, сообщает СПЖ.

Как видно на видео, опубликованном в Интернете, в ходе богослужения Патриарший протодиакон зачитал традиционный диптих Предстоятелей Поместных Православных Церквей, в котором после Иерусалимского Патриарха Феофила III было провозглашено «многая лета» и Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Примечательно, что глава ПЦУ, как и его сподвижник Евстратий Зоря, которые сослужили в этот день главе Фанару, не выразили никакого протеста по этому поводу и не попытались прервать службу, несмотря на ранее публично озвучиваемую ими риторику в отношении Русской Православной Церкви и лично Святейшего Патриарха Кирилла.

В связи с этим бывший депутат Верховной Рады Украины, известный украинский националист Игорь Мосийчук призвал лишить «ПЦУ» государственной регистрации. Он считает, что Думенко публично продемонстрировал наличие духовных связей с Московским Патриархатом, что, согласно антицерковному закону № 3894, является одной из причин для запрета религиозной организации. Об этом он написал в своём Телеграм-канале, сообщает портал Raskolam.net.

«Вчера на Фанаре в Стамбуле в день Торжества Православия Вселенский патриарх Варфоломей, которому сослужил предстоятель ПЦУ митрополит Киевский Епифаний, молился за московского патриарха Кирилла. Все видят духовную связь ПЦУ с Московским патриархатом, а потому в соответствии с законодательством, надо лишить эту конфессию государственной регистрации, а в отношении гражданина Думенко возбудить уголовное производство за оправдание российской вооруженной агрессии и государственную измену!», — написал экс-депутат.

Позже сподручный Думенко Евстратий Зоря попытался оправдаться, что глава «ПЦУ» на самом деле никого на Фанаре не поминал и прочее. Однако, все всё прекрасно понимают. Хочется того украинским раскольникам или нет, но молиться за Патриарха Кирилла им всё равно придётся. Собственно говоря, они всеми силами этого и добиваются, стремясь получить признание со стороны Поместных Православных Церквей, которые все поминают главу Московского Патриархата.

Русская линия