Русская линия
Сводка новостей от 12 марта 2025

Думенко на Фанаре помолился о долголетии Святейшего Патриарха Кирилла
Украинские националисты остались крайне недовольны тем, что глава «ПЦУ» не попытался прервать службу, когда на Фанара провозглашали «многая лета» главе Московского Патриархата…

Думенко на Фанаре9 марта 2025 года, в первое воскресенье Великого поста, на Фанаре глава украинских раскольников Епифаний Думенко вместе с Константинопольским Патриархом Варфоломеем за литургией помолился о долголетии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, что вызвало возмущение среди украинских националистов, сообщает СПЖ.

Как видно на видео, опубликованном в Интернете, в ходе богослужения Патриарший протодиакон зачитал традиционный диптих Предстоятелей Поместных Православных Церквей, в котором после Иерусалимского Патриарха Феофила III было провозглашено «многая лета» и Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Примечательно, что глава ПЦУ, как и его сподвижник Евстратий Зоря, которые сослужили в этот день главе Фанару, не выразили никакого протеста по этому поводу и не попытались прервать службу, несмотря на ранее публично озвучиваемую ими риторику в отношении Русской Православной Церкви и лично Святейшего Патриарха Кирилла.

В связи с этим бывший депутат Верховной Рады Украины, известный украинский националист Игорь Мосийчук призвал лишить «ПЦУ» государственной регистрации. Он считает, что Думенко публично продемонстрировал наличие духовных связей с Московским Патриархатом, что, согласно антицерковному закону № 3894, является одной из причин для запрета религиозной организации. Об этом он написал в своём Телеграм-канале, сообщает портал Raskolam.net.

«Вчера на Фанаре в Стамбуле в день Торжества Православия Вселенский патриарх Варфоломей, которому сослужил предстоятель ПЦУ митрополит Киевский Епифаний, молился за московского патриарха Кирилла. Все видят духовную связь ПЦУ с Московским патриархатом, а потому в соответствии с законодательством, надо лишить эту конфессию государственной регистрации, а в отношении гражданина Думенко возбудить уголовное производство за оправдание российской вооруженной агрессии и государственную измену!», — написал экс-депутат.

Позже сподручный Думенко Евстратий Зоря попытался оправдаться, что глава «ПЦУ» на самом деле никого на Фанаре не поминал и прочее. Однако, все всё прекрасно понимают. Хочется того украинским раскольникам или нет, но молиться за Патриарха Кирилла им всё равно придётся. Собственно говоря, они всеми силами этого и добиваются, стремясь получить признание со стороны Поместных Православных Церквей, которые все поминают главу Московского Патриархата.

Русская линия

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Думенко на Фанаре помолился о долголетии Святейшего Патриарха Кирилла
Украинские националисты остались крайне недовольны тем, что глава «ПЦУ» не попытался прервать службу, когда на Фанара провозглашали «многая лета» главе Московского Патриархата...

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