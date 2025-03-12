Американский писатель, журналист и бывший офицер разведки Джон Крис Кириаку рассказал о деталях создания «ПЦУ» и той сделке, на которую пошёл Фанар по этому вопросу с чиновниками США. По его информации, Константинопольский Патриарх Варфоломей согласился создать «ПЦУ» по личной просьбе бывшей госсекретарши США Хиллари Клинтон. Более того, глава Фанара получил за это дело вознаграждение в сумме 20 млн долларов, из которых до него дошли только 15. Об этом он рассказал в подкасте на Ютуб-канале Julian Dorey Clips, сообщает портал Raskolam.net.

«Вот ещё один пример, который действительно бьет меня по нутру. Украинская Православная Церковь, которая находится под юрисдикцией Русской более 1000 лет, что нормально в Православии, где нет разницы между русскими и украинцами. Хиллари Клинтон, когда она была госсекретарем, спросила у Константинопольского Патриарха Варфоломея — не объявит ли он Украинскую Православную Церковь таковой, которая больше не подчиняется прихотям русских. И Патриарх сказал: „Я не уверен, что это хорошая идея. Они были под юрисдикцией России в течение тысячу лет. С политической точки зрения я действительно не могу этого сделать“. А Хиллари спросила: „Помогут ли 20 миллионов принять такое решение Константинополькой Православной Церкви, находящейся под властью Неоосманской империи?“. На что Варфоломей ответил утвердительно», — рассказал журналист.

Джон Крис Кириаку добавил, что упомянутые 20 миллионов долларов были перечислены через USAID в один из украинских банков. Однако, после того, как деньги осели в украинском банке, сумма, которая дошла до Патриарха Варфоломея, оказалась на четверть меньшей, чем это было условлено ранее, что крайне возмутило главу Фанара.

«Она (Хиллари Клинтон, — ред.) сказала что мы должны перечислить им деньги через украинский банк. Госдепартамент перевёл 20 миллионов через USAID в какой-то украинский банк. А в этих банках, за закрытыми дверями, они делают всё, что угодно. И Патриарху отправили 15 миллионов, вместо 20-ти. Он говорит: „Подождите минуту! А куда делись ещё пять миллионов? Ведь должно было быть 20!“. В Госдепартаменте ответили, что ничего об этом не знают, а всё, о чём договаривались, уплачено. Так что, теперь Патриарх Варфоломей был должен провозгласить независимость Украинкой Православной Церкви, что он и сделал», — добавил Кириаку.

Ранее глава международной правозащитной компании «Amsterdam & Partners LLP» Роберт Амстердам, представляющий юридические интересы Украинской Православной Церкви, также дал обширное интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал о роли Госдепартамента США в создании «ПЦУ» и уничтожении Украинской Православной Церкви руками украинского правительства. Амстердам утверждает, что в создании «ПЦУ» приняли участие Госдепартамент США и ЦРУ, а преследование УПЦ финансировалось в том числе из фондов USAID.

На этом фоне откровения Джон Крис Кириаку не кажутся чем-то невероятным. Очевидно, что без веских причин Патриарх Варфоломей вряд ли бы пошёл на такой откровенно антиканонический шаг, как признание украинских раскольников. Так что без подкупа со стороны американской дипломатии здесь точно не обошлось, а о какой конкретно сумме идёт речь не столь важно. Принципиально другое — Константинопольский Патриарх, который призван хранить единство мирового Православия, учинил в нём новый раскол, а как известно грех раскола не смывается даже мученической кровью.

Русская линия