180 лет назад, 26 февраля 1845 года, в семье императора Александра II родился сын Александр — будущий император Александр III.

Великий князь Александр Александрович стал наследником русского престола после неожиданной смерти старшего брата Никсы — Николая Александровича. Он не был готов к этой роли; тяжёлым испытанием стала и необходимость жениться на невесте умершего брата — датской принцессе Дагмаре. Но во главе угла были государственная необходимость и чувство долга. Принцесса, приняв православие, взяла имя Мария Фёдоровна.

Молодожёны поселились в Аничковом дворце, а на лето переехали в Царское Село — в Александровский дворец. Большой Царскосельский (Екатерининский) дворец Александр III использовал только для парадных и представительских приёмов. У супругов родились четыре сына и две дочери. Венценосные супруги прожили в счастливом браке тридцать лет.

Александр III стал императором в 1881 году, когда ему было тридцать шесть. За время своего пребывания на престоле (1881−1894) он не допустил ни одной войны, за что его назвали миротворцем.

«У императора Александра III было совершенно выдающееся благородство и чистота сердца, чистота нравов и помышлений. Как семьянин — это был образцовый семьянин; как начальник и хозяин — это был образцовый начальник и образцовый хозяин. был хороший хозяин не из-за чувства корысти, а из-за чувства долга. Я не только в царской семье, но и у сановников, никогда не встречал того чувства уважения к государственному рублю, к государственной копейке, которым обладал император..», — писал Сергей Витте, который при Александре III был министром путей сообщения и министром финансов.

Император имел сильную волю, жесткий характер, богатырскую силу и крепкое телосложение. Генерал Алексей Брусилов вспоминал: «Александр III, человек твёрдый и прямой, не имел склонности к военному делу, не любил парадов и военной мишуры, но понимал, что для сохранения мира в особенности необходимо быть сильным, и поэтому требовал наивозможно большего усиления военной мощи России».

«Человек Он был глубоко верующий и религиозный, верил в то, что Он помазанник Божий, что Его судьба — царствовать предопределена Богом, и Он принял Свою Богом предопределенную судьбу покорно, всецело подчиняясь всем ее тяготам, и с удивительной, редкой добросовестностью и честностью исполнял все Свои обязанности царя-самодержца. Обязанности эти требовали громадной, почти сверхчеловеческой работы, которой не соответствовали ни Его способности, ни Его познания, ни Его здоровье, но Он работал не покладая рук, до самой Своей смерти, работал так, как редко кто другой», — писал профессор Императорской военно-медицинской академии Николай Вельяминов.

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