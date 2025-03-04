Историко-документальный департамент российского ведомства выразил уверенность, что издание внесёт весомый вклад в восстановление памяти героя России и Болгарии…

Вышла из печати книга «Фельдмаршал Гурко», посвящённая видному государственному деятелю и герою Русско-турецкой войны 1877−1878 годов. Опубликованные на страницах издания военно-исторической серии «Белые воины» архивные документы и редкие источники, в том числе зарубежные, позволили воссоздать биографию одного из ярких представителей эпохи правления Государей Александра II, Александра III и Николая II, сообщает сайт Историко-документального департамента МИД России.

Среди представленных в книге материалов по-своему уникальным является дневник адъютанта главнокомандующего русской Дунайской армией полковника графа А. Орлова, который он вёл во время мирных переговоров накануне подписания Сан-Стефанского мирного договора. Особое место в повествовании занимают очерки о сыновьях Иосифа Гурко, также внесших значительный вклад в историю России.

Книга издана Скобелевским комитетом при поддержке Фонда «История Отечества» и Фонда «Наследие Империи». В авторский коллектив вошли третий секретарь Историко-документального департамента МИД России, к.и.н. Н.Н.Воробьева, С.Г.Шилова и руководитель проекта «Белые воины», вице-президент Скобелевского комитета А.Н.Алекаев.

Настоящее издание преследует своей целью внести посильный вклад в восстановление памяти и почитания героя России и Болгарии фельдмаршала Иосифа Гурко и предназначено как для специалистов, так и для широкого круга читателей, неравнодушных к отечественной истории.

Русская линия