Македонская Православная Церковь может рассмотреть украинский церковный вопрос на заседании Синода после нынешней Пасхи Христовой. Об этом заявил митрополит Брегальницкий Иларион, который возглавляет специальную комиссию, созданную Синодом Македонской Церкви для изучения украинского вопроса, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на издание «Вечер 1963».

«Мы собираем данные и разбираемся в происходящем. У нас не было заседания, на котором мы бы сформировали окончательную позицию по статусу „ПЦУ“. Если Синод МПЦ внесёт этот вопрос в повестку дня синодального заседания после Пасхи, мы подготовим окончательный отчёт нашей комиссии», — сообщил архиерей.

Владыка Иларион добавил, что заседание Синода может состояться во второй половине апреля. «Для решения таких вопросов необходимо присутствие всех членов Синода. Мы ожидаем, что все епископы прибудут сюда после пасхальных праздников, чтобы иметь возможность присутствовать на заседании. Доклад (по вопросу „ПЦУ“) ещё необходимо подготовить. На данный момент он не передан в Синод, чтобы епископы могли его обсудить», — заключил митрополит Иларион.

12 сентября 2024 года Священный Синод Македонской Православной Церкви выразил поддержку Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всей Украины Онуфрием. Кроме того, македонские архиереи подвергли критике антицерковный закон, принятый в Верховной Раде Украины и призвали молиться за скорейшее разрешение украинского церковного кризиса.

Вместе с тем, нельзя не заметить, что Константинопольский Патриарх Варфоломей продолжает предпринимать усилия, чтобы побудить другие Поместные Православные Церкви последовать за собой и признать украинских раскольников. 22 февраля 2025 года глава Константинопольского Патриархата принял на Фанаре бывшего президента Северной Македонии Стево Пендаровски, через которого стремится оказать давление на македонские власти и священноначалие.

Нельзя исключать, что решение македонских архиереев высказаться по украинской теме связано именно с этим давлением. Однако, позиция Македонской Православной Церкви может не понравиться фанариотам — вряд ли в Скопье резко поменяют свою позицию и откажутся от поддержки гонимой Украинской Православной Церкви.

Русская линия