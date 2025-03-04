С 9 марта по 4 апреля 2025 года при поддержке Министерства культуры России состоится VIII Международный Великопостный хоровой фестиваль. Форум призван содействовать возрождению давней русской традиции проведения концертов духовной и классической музыки в дни Великого поста, а также повышению общественного интереса к исторической преемственности поколений и духовного просвещения общества, сообщает Патриархия.Ru.

Художественные руководители VIII Международного Великопостного хорового фестиваля — ректор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского заслуженный деятель искусств РФ профессор А.С. Соколов и заведующий кафедрой хорового дирижирования народный артист РФ профессор Л.З. Конторович. Куратор программы фестиваля — заслуженный артист России художественный руководитель Московского Синодального хора А.А. Пузаков.

Организаторы фестиваля: АНО ПЦДМК «Страна Воскресения», Фонд содействия возрождению Синодального хора, Фонд развития творческих инициатив при поддержке Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения и Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

В фестивале принимают участие: Академический Большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей»; камерный хор Московской консерватории; Тульский государственный хор; Московский Синодальный хор; Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского; камерный хор Академии хорового искусства имени В.С. Попова; хор мальчиков Хорового училища имени А.В. Свешникова; Старший хор и хор «Brevis», ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»; хор студентов Московской консерватории.

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