В столице Болгарии открылись две экспозиции, посвященные 147-й годовщине освобождения Болгарии от османского владычества…

27 февраля 2025 года в столице Болгарии состоялось торжественное открытие двух экспозиций — репродукций картин русских художников о Русско-турецкой войне и оригинальных фотографий, изображающих живописные пейзажи России, — «Россия через объектив, пейзажи», сообщает сайт «Международного движения русофилов».

Выставки открылись в отеле «Анел». Приветствуя гостей, председатель софийской организации Национального движения «Русофилы» Румен Георгиев процитировал профессора Андрея Пантева:

«В истории человечества войны, какими бы они ни были и чем бы ни заканчивались, всегда вызывали сильные эмоции. Каждое историческое событие обретает особую значимость и глубже проникает в память, когда находит отражение в литературе, искусстве и даже в народном фольклоре. Чтобы понять и оценить процесс или событие, особенно если это война, его необходимо прочувствовать через художественную эмоцию».

Впервые 38 картин русских художников о Русско-турецкой войне были представлены в Народном собрании Республики Болгария в 2018 году, в честь 140-й годовщины окончания войны. Затем картины были показаны в муниципалитете Софии и галереях крупных городов страны. Особую признательность получила выставка, организованная в Государственной Думе России в Москве, а также в Самаре и Орле.

В связи с высоким интересом, проявленным к экспозиции в Болгарии, по инициативе Национального русофильского движения и Международного движения русофилов были подготовлены 18 репродукций, которые распределили по галереям страны. 26 июля 2024 года картины были представлены в галерее «Бузлуджа» в Софии, а 1 октября 2024 года — в городской галерее «Георги Машев» в Пазарджике.

На открытии выставки член Национального совета движения «Русофилы» Калин Владов отметил, что «нынешняя экспозиция — это патриотическая русофильская пощечина агрессивно-разрушительным выпадам современных фашистов-русофобов».

Экспозиция «Россия через объектив, пейзажи» позволила жителям Стара-Загоры, Пловдива, Плевны, Бургаса и Русе насладиться захватывающей красотой русской природы и уникальной церковной архитектурой.

Ранее, 12 декабря 2024 года, данная экспозиция посетила Российский центр науки и культуры в Никосии, организованный кипрским отделением Международного движения русофилов.

Генеральный секретарь Международного движения русофилов и почетный председатель Национального движения «Русофилы» Николай Малинов приветствовал гостей мероприятия и подчеркнул освободительный, а не завоевательный характер Русско-турецкой войны для Болгарии и балканских стран.

Малинов подарил галерее «Анел» гравюру из собственной коллекции «Вручение Болгарскому ополчению Самарского боевого знамени в Плоешти».

Среди гостей выставки были видные болгарские политические и общественные деятели.

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