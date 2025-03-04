Русская линия
Сводка новостей от 4 марта 2025

В Госдуме предложила запретить продажу алкоголя по воскресеньям
Проводить праздничный день трезвым предложил россиянам замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов…

Запрет на продажу алкоголяЗаместитель главы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил распространить на воскресенье действующий в России запрет на продажу алкоголя. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму, сообщает ТАСС.

«Предлагаю внести в статью 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» следующие изменения: в абзаце первом подпункта 9 пункта 2 после слов «не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени» дополнить словами «, а также в выходной день (воскресенье)», — написал Свинцов.

По словам депутата, запрет продажи алкоголя по воскресеньям необходим для того, чтобы россияне в выходной день посвятили себя семье, спорту, искусству, а также подготовились к рабочей неделе.

Впрочем, надежды на то, что такой законопроект будет принят, очень мало. Вряд ли депутаты пойдут на такую непопулярную в народе меру, хотя проблема алкоголизации населения в России по-прежнему стоит довольно остро.

Русская линия

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