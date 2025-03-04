Заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил распространить на воскресенье действующий в России запрет на продажу алкоголя. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму, сообщает ТАСС.

«Предлагаю внести в статью 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» следующие изменения: в абзаце первом подпункта 9 пункта 2 после слов «не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени» дополнить словами «, а также в выходной день (воскресенье)», — написал Свинцов.

По словам депутата, запрет продажи алкоголя по воскресеньям необходим для того, чтобы россияне в выходной день посвятили себя семье, спорту, искусству, а также подготовились к рабочей неделе.

Впрочем, надежды на то, что такой законопроект будет принят, очень мало. Вряд ли депутаты пойдут на такую непопулярную в народе меру, хотя проблема алкоголизации населения в России по-прежнему стоит довольно остро.

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