В канун подписания Сан-Стефанского мирного договора в часовне-памятнике героям Плевны в Москве состоялась торжественная панихида…

3 марта 2025 года на Патриаршем подворье, часовне-памятнике героям Плевны в Москве состоялось торжественное поминовение воинов, погибших в Русско-турецкой войне 1877−1878 годов, сообщает официальный сайт храма Воскресения Христова в Кадашах.

Богослужение и последующая торжественная церемония были посвящены очередной годовщине подписания Сан-Стефанского мирного договора, зафиксировавшего победу Российской империи над Османской империей. Данный договор был подписан 19 февраля 1878 года по юлианскому календарю. То есть 4 марта 2025 года исполняется 147 лет со дня его подписания.

Возглавил торжества заместитель управляющего делами Московской Патриархии, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в сослужении духовенства ряда московских храмов.

После заупокойной литии оркестр Военного университета Минобороны России исполнил гимн России, а военнослужащие взвода Почетного караула Преображенского полка торжественно возложили венок к часовне-памятнику героям Плевны и прошли торжественным маршем с отданием почестей при музыкальном сопровождении военного оркестра.

Архиепископ Савва произнес проповедь по случаю торжественной даты и одновременно первого дня Великого поста.

Также выступили настоятель часовни и храма Воскресения Христова в Кадашах, опекающего часовню, протоиерей Александр Салтыков, председатель общественной организации «Союз друзей Болгарии» Владимир Азаров и хранитель часовни, алтарник храма Воскресения Христова в Кадашах Денис Строев.

Богослужение прошло при стечении многочисленных гостей, представителей общественных организаций России и Болгарии.

Русская линия