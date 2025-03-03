Его Святейшество напомнил, что послабления во время поста может дать только духовник, здоровым же надлежит поститься «как научили нас святые отцы» и как указано в церковном уставе…

Вечером 2 марта 2025 года, в Неделю сыропустную, воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскресенье), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молился за вечерней и возглавил чин прощения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, сообщает Патриархия.Ru.

Богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканалах «Союз» и «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

Первая часть службы совершалась в светлых облачениях. После пения великого прокимна и закрытия Царских врат духовенство переоблачилось в великопостные черные ризы.

В конце вечерни была прочитана молитва св. Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего». Святейший Патриарх Кирилл прочитал молитвы на начало Великого поста и произнёс проповедь.

«Великий пост — особое время. Время размышлений, самоанализа, молитвы. А поскольку человек состоит из души и тела, то и воздействие на физическую составляющую нашего бытия должно быть правильным. И более чем тысячелетняя традиция ограничения человека в физической пище, то, что мы называем постом, является очень важным условием, которое помогает человеку сконцентрироваться на всех его духовных проблемах», — обратил внимание Предстоятель.

«Пост должен мобилизовывать наши силы, а не быть нам в тягость, — подчеркнул Патриарх Кирилл. — А уж если кто не в состоянии, то надо пойти к священнику и сказать: вы знаете, у меня нет сил поститься. И если это ваш духовник, который хорошо вас знает, он подскажет, как быть. Например, так: „Ты уж пожалуйста, постарайся, напряги свои силы“. А если знает священник, что со здоровьем не все хорошо или в жизни какие-то стрессовые ситуации, то может и смягчить пост».

«Конечно, никто не вправе без канонически оправданных условий полностью освобождать человека от поста. Но облегчить пост тем, для кого это необходимо с точки зрения здоровья, духовник право имеет. Для того чтобы физическое недомогание не усугубилось из-за строгого ограничения в принятии пищи или исполнения всего того, что требует Великий пост, включая длительные молитвы, пребывание в храме и так далее. Но такого рода советы должны быть очень мудрыми и соизмеряться с реальным духовным и физическим состоянием человека. А лучше, конечно, не делать никаких исключений — как научили нас святые отцы поститься, как заложили они это в устав церковный, так и соблюдать», — заключил Предстоятель.

Русская линия