Святейший Патриарх Кирилл: «Никто не вправе без канонически оправданных условий полностью освобождать человека от поста»
Его Святейшество напомнил, что послабления во время поста может дать только духовник, здоровым же надлежит поститься «как научили нас святые отцы» и как указано в церковном уставе…
Вечером 2 марта 2025 года, в Неделю сыропустную, воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскресенье), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молился за вечерней и возглавил чин прощения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, сообщает Патриархия.Ru.
Богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканалах «Союз» и «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru.
Первая часть службы совершалась в светлых облачениях. После пения великого прокимна и закрытия Царских врат духовенство переоблачилось в великопостные черные ризы.
В конце вечерни была прочитана молитва св. Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего». Святейший Патриарх Кирилл прочитал молитвы на начало Великого поста и произнёс проповедь.
«Великий пост — особое время. Время размышлений, самоанализа, молитвы. А поскольку человек состоит из души и тела, то и воздействие на физическую составляющую нашего бытия должно быть правильным. И более чем тысячелетняя традиция ограничения человека в физической пище, то, что мы называем постом, является очень важным условием, которое помогает человеку сконцентрироваться на всех его духовных проблемах», — обратил внимание Предстоятель.
«Пост должен мобилизовывать наши силы, а не быть нам в тягость, — подчеркнул Патриарх Кирилл. — А уж если кто не в состоянии, то надо пойти к священнику и сказать: вы знаете, у меня нет сил поститься. И если это ваш духовник, который хорошо вас знает, он подскажет, как быть. Например, так: „Ты уж пожалуйста, постарайся, напряги свои силы“. А если знает священник, что со здоровьем не все хорошо или в жизни какие-то стрессовые ситуации, то может и смягчить пост».
«Конечно, никто не вправе без канонически оправданных условий полностью освобождать человека от поста. Но облегчить пост тем, для кого это необходимо с точки зрения здоровья, духовник право имеет. Для того чтобы физическое недомогание не усугубилось из-за строгого ограничения в принятии пищи или исполнения всего того, что требует Великий пост, включая длительные молитвы, пребывание в храме и так далее. Но такого рода советы должны быть очень мудрыми и соизмеряться с реальным духовным и физическим состоянием человека. А лучше, конечно, не делать никаких исключений — как научили нас святые отцы поститься, как заложили они это в устав церковный, так и соблюдать», — заключил Предстоятель.
Святейший Патриарх Кирилл: «Никто не вправе без канонически оправданных условий полностью освобождать человека от поста» Его Святейшество напомнил, что послабления во время поста может дать только духовник, здоровым же надлежит поститься «как научили нас святые отцы» и как указано в церковном уставе...