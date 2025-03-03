Вечером 2 марта 2025 года, в Неделю сыропустную, воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскресенье), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молился за вечерней и возглавил чин прощения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. После отпуста вечерни Святейший Владыка произнес проповедь.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Мы вошли, дорогие владыки, отцы и братья, в поприще Великого поста — особое время, требующее от человека большего, чем обычно, внимания к своей духовной жизни, большей способности анализировать свои мысли, слова и, конечно, дела. В каком-то смысле пост и есть некая школа, вырабатывающая навыки тщательного наблюдения человека за самим собой. Поглощенные жизненными обстоятельствами, отвлекаясь на все, что нас окружает, большое и малое, мы очень мало времени уделяем самим себе. Не в том смысле, что не заботимся, что нам есть, что пить, во что одеваться, куда поехать и где отдохнуть — совсем нет, об этом мы достаточно думаем и этому много времени уделяем. Но с точки зрения самоанализа нужно перед самим собой ставить такие вопросы, которые требовали бы от нас искреннего сердечного ответа.

Несомненно, эти вопросы должны в первую очередь касаться того, что происходит в нашей жизни. Например, произошла ссора с кем-то. Как обычно, в ссоре меньше всего логики, больше всего эмоций. Разошлись люди, разругались, и каждый, конечно, считает себя обиженным, а другого — просто плохим человеком. Но бдительное наблюдение за самим собой, если такое выработалось в человеке, может помочь ему понять, что не все так просто, что в конфликте есть и его вина. И если вычленить эту вину из общего контекста, может оказаться и так, что «я вроде как и виноват больше, чем другой».

Кто из нас на такое способен? Конечно, практически никто. А если такое бывает, мы удивляемся, как люди сохраняют способность критически относиться к себе даже в ходе конфликта с окружающими. Но ведь если мы действительно христиане и заботимся о своей душе, о вечном спасении, то должны понимать: всякий конфликт провоцирует нас на греховные мысли, слова, а иногда и действия. Собственно говоря, конфликты провоцируют нас на такие поступки, на которые мы неспособны в их отсутствие. Мирно, спокойно протекает жизнь, как бы все хорошо, настроение хорошее — и вдруг конфликт, а в нем-то и проявляется все плохое, что есть в нас.

Поэтому всякий раз, когда возникает конфликтная ситуация, нужно сделать все для того, чтобы ее разрешить. Но если разрешить невозможно, то, по крайней мере, по завершении острой фазы конфликта задаться вопросом: «А я какую роль сыграл? Если совсем честно?» И честный ответ поможет нам избежать в будущем подобных ошибок и не быть вовлеченным в жизненные ситуации, которые складываются вследствие нарушения Божиих законов.

Время Великого поста — это время самонаблюдения, самоанализа, как я уже сказал. Но одного только самонаблюдения, самоанализа и просто напряжения воли к тому, чтобы не делать то или другое, недостаточно. Ведь не каждый имеет такую сильную волю, чтобы, опираясь только на нее, изменить многое в своей жизни. Я знал много случаев, когда люди хотели преодолеть зависимость от какой-то привычки. С внешней точки зрения они были людьми сильными и физически, и интеллектуально. А вот преодолеть зависимость не могли, будь то зависимость от алкоголя, курения, сквернословия или иных действий, которые способны нанести вред.

Мы редко забываем то, что о нас кто-то плохо сказал или плохо с нами поступил. А ведь чем меньше мы думаем и чем реже вспоминаем о плохих делах в отношении нас, тем большее духовное спокойствие мы обретаем. В каком-то смысле неконфликтность — это правильное поведение с точки зрения не только Божиего закона, но и с точки зрения естественных законов сохранения здоровья, психического и физического.

Другими словами, наблюдение за самим собой есть непременное условие такого образа жизни и такого образа мыслей, которые бы укрепляли нашу веру, с тем чтобы она приносила добрые мысли и добрые дела. Собственно говоря, и Великий пост, как и всякий пост и всякое воздержание, предлагается людям для того, чтобы взять, как говорят, тайм-аут, выйти из не всегда духовно здорового контекста, в который мы погружены ввиду разных обстоятельств, а иногда и по собственному произволению.

Итак, Великий пост — особое время. Время размышлений, самоанализа, молитвы. А поскольку человек состоит из души и тела, то и воздействие на физическую составляющую нашего бытия должно быть правильным. И более чем тысячелетняя традиция ограничения человека в физической пище, то, что мы называем постом, является очень важным условием, которое помогает человеку сконцентрироваться на всех его духовных проблемах.

Пост должен мобилизовывать наши силы, а не быть нам в тягость. А уж если кто не в состоянии, то надо пойти к священнику и сказать: вы знаете, у меня нет сил поститься. И если это ваш духовник, который хорошо вас знает, он подскажет, как быть. Например, так: «Ты уж пожалуйста, постарайся, напряги свои силы». А если знает священник, что со здоровьем не все хорошо или в жизни какие-то стрессовые ситуации, то может и смягчить пост.

Конечно, никто не вправе без канонически оправданных условий полностью освобождать человека от поста. Но облегчить пост тем, для кого это необходимо с точки зрения здоровья, духовник право имеет. Для того чтобы физическое недомогание не усугубилось из-за строгого ограничения в принятии пищи или исполнения всего того, что требует Великий пост, включая длительные молитвы, пребывание в храме и так далее. Но такого рода советы должны быть очень мудрыми и соизмеряться с реальным духовным и физическим состоянием человека. А лучше, конечно, не делать никаких исключений — как научили нас святые отцы поститься, как заложили они это в устав церковный, так и соблюдать.

Я редко что-то говорю о своей личной жизни, но в связи с постом скажу. Так сложились обстоятельства, что я был вынужден очень рано начать трудовую деятельность. Работал, учился в вечерней школе, и вот наступил Великий пост. Тогда мне было 15 лет, как говорится, организм рос. И вот я пришел в столовую, потому что работал и питался не дома, посмотрел в меню и вижу, что нет ни одного постного блюда, но есть какое-то непонятное название — «картофельный крекер». Я тогда понятия не имел, что это такое. Посмотрел — недорого, и обращаюсь к официантке: «Мне две порции картофельного крекера». Мне принесли гору сушеной картошки с явным недоумением по поводу того, почему молодому человеку потребовалось столько картошки. Ну, хотел я или не хотел, но эту картошку доел и больше никогда двойную порцию не заказывал. Но говорю об этом, чтобы еще раз подчеркнуть: если есть добрая воля, то человек может поститься в любых обстоятельствах. А мою добрую волю, конечно, сформировали мои благочестивые родители и праотцы, вся атмосфера духовной жизни моей семьи.

У меня никогда не было вопроса, поститься или не поститься. Но знаю, что большинство людей имеют несколько иную семейную историю, и всяким может быть воздействие на детей со стороны родителей и на родителей со стороны детей. Так вот, хотел бы дать совет: если советуют не поститься, всегда нужно очень критически к этим советам отнестись. Конечно, если физическое состояние требует калорийного питания и послабление оправдано, в том числе, советами врача, это одно дело. Но если говорят, например: «Мальчик учится в школе, ему трудно — зачем же ему поститься?», такому мальчику я бы посоветовал не отвечать согласием на совет родителей. С небольших подвигов, которые мы делаем во имя Христова, совсем небольших, и начинается наш путь к Царствию Небесному. Потому что если в малом не можем отказать себе, то и в большем никогда не откажем. Если не будет навыка церковной дисциплины, самоограничения во имя высочайшей цели — достижения Царствия Божиего, если мы не выработаем в себе такие навыки, то и цель не будет достигнута.

Вот поэтому время Великого поста — это особое время. Во-первых, проверки себя, ведь каждый может проверить, на что способен, где его силы кончаются, где воля не справляется, где какие-то чувства захлестывают и сбивают с пути. Дай Бог, чтобы все мы поприще Великого поста прошли в соответствии с тем, как предлагает церковный устав. Если у кого-то есть определенные медицинские показания, то по благословению духовника можно, конечно, пост смягчить. А если медицинских показаний нет, а только собственные рассуждения «мол, лучше мне не поститься, а то вдруг со здоровьем будет плохо», то это ложный сигнал, идущий не от заботы о здоровье, а от того, кто хотел бы нарушить ваш душевный покой и поставить преграду вашему маленькому, но реальному подвигу, который, несомненно, способствует вашему духовному развитию.

И да поможет нам Господь именно так, а не иначе относиться к посту и да даст силы всем нам, насколько это возможно — опять-таки хочу сказать, что могут быть ограничения по возрасту, по состоянию здоровья, — совершать поприще Великого поста в соответствии с тем, как благословляет проходить это поприще Святая Православная Церковь. Всех вас поздравляю с началом Святой Четыредесятницы! Храни вас Господь!

Ну, а поскольку сегодня особый день, когда мы не только входим в поприще Великого поста, но также испрашиваем друг у друга прощения, почему и день называется Прощеным воскресеньем, то я бы просил и меня простить. Со многими из вас я лично не знаком, но мои слова, мои дела могут у кого-то вызывать неудовольствие и чувства, которые омрачают душевное состояние. Я просил бы у всех вас прощения за то, что совершил, ведомо или неведомо, может быть, нанося кому-то духовную боль. Благословите и простите меня, всечестные отцы, братья и сестры! Да благословит Господь всех вас и помилует! Аминь.

https://www.patriarchia.ru/article/114 592