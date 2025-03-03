Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов поддержал призыв губернатора Вологодской области Георгия Филимонова к частным и государственным клиникам полностью отказаться от лицензии на аборты, сообщает РИА Новости.

«Решение губернатора и властей Вологодской области способно значительно улучшить демографическую ситуацию в регионе. В том числе уменьшить вероятность криминальных абортов, которые делаются преимущественно в частных клиниках. Решение властей Вологды продиктовано желанием усилить государственный контроль в сфере искусственного прерывания беременности и направлено на охрану материнства и детства», — заявил отец Федор на VIII Гиппократовском форуме.

По его словам, «заявления ряда депутатов в поддержку абортов в Вологде попадают под закон о запрете пропаганды «чайлдфри». «Надеюсь, что правоохранительные органы отреагируют на подобные заявления, противоречащие государственной политике поддержки семьи, материнства и детства», — сказал священник.

Глава фракции КПРФ в законодательном собрании Вологодской области Александр Морозов ранее направил обращение прокурору региона с просьбой провести проверку в связи с обращениями женщин, жалующихся на отказ медицинских учреждений проводить аборты.

Ранее губернатор Георгий Филимонов сообщил, что 25 февраля состоялась встреча с врачами частных и государственных клиник по вопросу народосбережения в регионе. Во встрече приняли участие иерей Федор Лукьянов, митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, учредитель благотворительной организации «Спаси жизнь» Владислав Юрьев, представители медицинского сообщества региона. Глава региона отметил, что власти призвали частные и государственные клиники полностью отказаться от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности.

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