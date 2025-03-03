В 40-й день по кончине Албанского Предстоятеля в Тиране прошли мемориальные торжества, возглавил которые местоблюститель Архиепископского престола митрополит Корчинский Иоанн…

1 марта 2025 года в кафедральном соборе Воскресения Христова в Тиране прошла сорокадневная панихида по покойному Архиепископу Тиранскому, Дурресскому и всей Албании Анастасию (Яннулатосу), сообщает Седмица.Ru со ссылкой на французское православное интернет-издание Orthodoxie.

Божественную литургию и поминальную молитву возглавил местоблюститель Архиепископского престола митрополит Корчинский Иоанн в сослужении митрополита Германского и Центрально-Европейского Исаака из Антиохийского Патриархата, митрополитов Керкирского Нектария и Кефалонийского Димитрия из Элладской Православной Церкви, а также членов Священного Синода Албанской Православной Церкви: митрополитов Гирокастрского Димитрия, Аполлонийского и Фиерского Николая, Эльбасанского Антония, Бератского Астиоса, Амантийского Нафанаила и Кружского епископа Анастасия.

В молитве также приняли участие представители Константинопольского Патриархата митрополиты Проконнисский Иосиф и Филадельфийский Мелитон.

Митрополит Проконнисский Иосиф подчеркнул, что в течение тридцати трех лет Архиепископ Анастасий «с честью и всеми силами, используя все здоровые силы страны, преодолевал препятствия, рассеивал предрассудки, преодолевал последовательные скорби, возвышал дух народа и поддерживал его надежду».

Митрополит Иосиф добавил: «Он был не только благочестивым священнослужителем, богобоязненным, трезвым и воздержанным, молитвенником, знатоком Священного Писания и теологии, благородным, скромным и сдержанным, честным, отеческим и патристическим, сострадательным, горящим желанием евангелизировать народы, но он был также очень умным человеком, проницательным, дальновидным, с открытыми горизонтами, ясновидящим, великолепным в своих трудах, трудолюбивым и неутомимым, полиглотом, дипломатически гибким, диалектичным и примиряющим, наделенным множественными харизмами в одном слове».

Собор был заполнен множеством священников и мирян Албанской Церкви, представителей религиозных, образовательных и благотворительных учреждений Архиепископии, а также посетителей, пришедших почтить память покойного Предстоятеля Албанской Церкви.

После панихиды было зачитано завещание покойного Архиепископа Анастасия, которое со слезами на глазах зачитал епископ Круянский Анастасий, последний рукоположенный покойным Архиепископом архиерей.

Согласно завещанию покойного Архиепископа Албанского, он не владел никакой недвижимостью и просил, чтобы деньги, записанные на его имя, были использованы на завершение строительства собора (половина всех средств) и на инвестиции, которые пойдут на выплату заработной платы священнослужителям Албанской Церкви, а также на помощь молодым людям в получении образования.

Владыка Анастасий завещал свои книги библиотеке Духовной академии Дурреса, некоторые из них — библиотекам мегаполисов, а личные вещи оставил своим близким соратникам.

Возгласив Пасхальное приветствие своей пастве «Христос воскресе», он попросил прощения у тех, кого он, возможно, обидел, так же, как он сам простил тех, кто обидел его.

После Божественной литургии и заупокойной молитвы множество верующих поклонились месту погребения Архиепископа Анастасия.

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