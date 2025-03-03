Учёные, медики и представители общественных организаций обсудили темы демографии, многодетности, а также биологической безопасности и будущего России…

1 марта 2025 года в Москве в рамках ХХVI Конгресса педиатров России состоялся VIII Гиппократовский медицинский форум «Биологическая безопасность и репродуктивное здоровье нации: угрозы, вызовы, защита», сообщает официальный сайт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защите материнства и детства.

Для обсуждения актуальных проблем современности на площадках форума собрались известные ученые, профессора, академики, ведущие представители медицинского сообщества, правоведы, демографы, социологи, политики, представители Русской Православной Церкви.

Были подняты значимые и животрепещущие вопросы, стоящие перед нашей страной. Прежде всего, это касалось проблем демографии, многодетности, биологической безопасности и будущего России.

Пленарное заседание открыл доктор медицинских наук, начальник ФГБУ «НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского» Минобороны России Александр Есипов.

«Биологическая безопасность, в самом широком смысле этого понятия, является базовым фактором экономической стабильности, обороноспособности, динамичного развития и социального благополучия общества, основой национальной безопасности государства», — в своем приветственном слове отметил Александр Есипов.

Также выступили заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), член президиума научно-экспертного Совета Безопасности Российской Федерации Николай Лишин; главный научный сотрудник Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), член Совета по этике при Минздраве России Александр Мохов; уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец; первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, президент Фонда изучения наследия П.А. Столыпина Павел Пожигайло.

Модератором форума выступила руководительница Дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Красная Звезда», автор и ведущая информационно-аналитических программ Анна Шафран.

Также в рамках мероприятия состоялись четыре дискуссионных сессий: «Демографическая безопасность: от малодетности к многодетности», «Биобезопасность — суверенитет государства, общества, семьи, личности», «Охрана здоровья граждан от зачатия до естественной смерти», «Деструктивная идеология как фактор угроз психическому и физическому здоровью человека (сатанизм, оккультизм, фашизм, трансгуманизм, евгеника)

Гиппократовский форум подготовил резолюцию для Государственной Думы о биологической безопасности и необходимости сосредоточения стратегических отраслей, обеспечивающих оборот биообъектов, фетальных тканей репродуктивных технологий под контроль государства в условиях новых вызовов и угроз.

Состоялась и особая церемония награждения руководительницы и основательницы медицинского центра «Совермед» г. Вятки (ныне Киров) Сусанны Аникитиной-Юнгблюд благодарственным письмом за настойчивость и высокий профессионализм в сфере репродуктивного здоровья женщины. Возглавляемое ею учреждение стало одной из первых клиник в стране, отказавшихся от абортов. Более того, Сусанна Васильевна проявила решимость и обратилась с призывом и к остальным клиникам — поступить также и прекратить детоубийство в материнской утробе.

Организаторов и гостей форума творчески приветствовали финалист и победитель российских и международных конкурсов, вокалист, скрипач, композитор Алексей Алексеев и автор-исполнитель песен, обладатель титула «Хрустальный голос России» Александр Югорский.

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