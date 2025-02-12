Документ направлен на защиту русского языка как государственного, запрещает использовать мат в СМИ и вводит нормы иностранных слов в публичном пространстве…

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект федерального закона о защите русского языка. Документ направлен на защиту русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка, сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, информация для потребителей, размещенная на вывесках, указателях и в рекламе, будет представлена на русском языке без использования слов вроде sale или shop. Перевод на другие языки возможен только при соблюдении равнозначности содержания и оформления.

Кроме того, предполагается внести изменения в некоторые нормативные акты, включая законы «О рекламе», «О защите прав потребителей», а также Градостроительный кодекс. Это позволит запретить присвоение иностранных названий жилым комплексам и микрорайонам.

Документ также предлагает уточнить использование русского языка в СМИ, исключив лексические ошибки и нецензурные выражения.

В начале года Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, состоявшегося 5 ноября 2024-го. Среди основных пунктов: разработка основ государственной языковой политики; создание единой методологии преподавания русского языка и литературы; открытие культурно-просветительских центров на базе библиотек для продвижения русского языка; принятие мер по организации обучения русскому языку детей с миграционной историей и другие.

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