Предстоятель Русской Православной Церкви ответил на замечание одного из московских священников о «чрезмерном патриотизме» в нынешней жизни Церкви и принимаемых документах…

Святейший Патриарх Кирилл: Мы не можем отказаться от наследия Александра Невского, Дмитрия Донского, преподобного Сергия Радонежского и целого сонма русских святых, которые были патриотами и защитниками нашего Отечества

Церковь должна быть со своим народом, быть ответственной за судьбу страны, это связано с наследием русских святых, которые были патриотами и защитниками Отечества, заявил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Епархиальном собрании Москвы, отвечая на замечание одного из священников, сообщает РИА Новости.

Собрание было закрытым, однако видеозапись речи Патриарха появились 12 февраля в ряде Telegram-каналов. Так, выступая у микрофона, один из священников назвал неправильным то, что «в церковных документах слова „Отечество“ и „Родина“ — сугубо земные понятия — употребляются с большой буквы», поскольку «для христианина Отечество и Родина — это Царство Небесное». Также он выразил «несогласие с патриотическими тенденциями в церковных документах и вообще в жизни нашей Церкви» и сделал утверждение, что «долг священника — вести людей в Царство Небесное, а не патриотизмом заниматься».

В ответ на это Святейший Патриарх Кирилл с улыбкой поинтересовался у священника, не с Западной ли он Украины, а затем серьёзно посоветовал ему подумать о том, что он только что «ляпнул».

«Церковь не может не быть со своим народом, не может не быть ответственной за судьбу страны. Очень многие бы хотели, чтобы мы в это не вмешивались, уверяю вас. Но если мы пойдём по этому пути, то мы откажемся от того, что делали такие люди как Александр Невский, Дмитрий Донской, преподобный Сергий (Радонежский — ред.) и целый сонм наших святых, которые были патриотами и защитниками нашего Отечества — и в прямом смысле этого слова, и в духовном», — ответил Патриарх Кирилл.

Эти слова Его Святейшества зал воспринял с явным одобрением, оценив их аплодисментами.

Предстоятель также напомнил, что «во времена кровавых гонений» советской власти против Русской Православной Церкви и начавшейся Великой Отечественной войны «Церковь не вспоминала о своём тяжёлом положении, она сделала всё, чтобы вдохновить свой народ на борьбу» и это потом привело к «радикальному изменению положения Церкви в нашей стране».

Русская линия